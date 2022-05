T-Systems i Villafañe & Associats Consultors s’alien per la sostenibilitat

T-Systems, la filial de serveis IT per a empreses i administracions públiques del Grup Deutsche Telekom i Villafañe & Associats Consultors (V&AC) han anunciat un acord per a impulsar la sostenibilitat com a driver de negoci en el sector privat a tot el món a través de la solució Syrah. Desenvolupada per T-Systems Ibèria a Espanya, Syrah és el primer quadre de comandaments estandarditzat que mostra d’un cop d’ull l’estat i evolució del compliment dels compromisos de sostenibilitat adquirits per qualsevol empresa o entitat pública.

Amb aquesta aliança s’uneixen les capacitats tecnològiques i d’innovació de T-Systems, amb el coneixement i experiència de V&AC com a consultora d’estratègia que gestiona i mesura la reputació corporativa amb KPI’s de negoci, amb l’objectiu de situar la sostenibilitat com una palanca de desenvolupament de negoci i creixement econòmic.

El CEO de T-Systems Ibèria, Osmar Polo, va afirmar que “la rendibilitat, la competitivitat i la sostenibilitat estan estretament vinculades i hem d’entendre com potenciar aquesta última per a millorar els resultats de negoci i impulsar el creixement econòmic. Estem molt contents d’anunciar aquesta aliança amb V&AC, que amb el seu profund coneixement ens ajudarà a transformar les polítiques de sostenibilitat en un valor estratègic per a les empreses “.

Per al CEO de V&AC, Sebastián Cebrián, “les empreses no sols han de ser sostenibles, sinó reportar sobre la seva sostenibilitat per a demostrar a les seves stakeholders que compleixen amb l’equilibri entre la cura del medi ambient, el benestar social i el creixement econòmic, de tal forma que se satisfacin les necessitats actuals, sense comprometre el futur de les pròximes generacions. Syrah, el quadre de comandament de la sostenibilitat desenvolupat per T-Systems, monitora, recomana i reporta el compliment de la sostenibilitat de qualsevol organització i en qualsevol part del món, per la qual cosa estem davant una solució innovadora i global“.

Segons diverses fonts, el 40% de les grans cotitzades espanyoles contemplen els ODS en els seus Informes de Sostenibilitat i les seves pàgines web, però només el 20% té iniciatives per a mesurar la seva contribució real en la consecució d’aquests objectius.

Syrah facilita als responsables de sostenibilitat i de RSC conèixer els resultats i evolució en el temps de cada acció vinculada a un ODS o quins factors afecten l’acompliment de les accions; al mateix temps que aporta informació de context, realitza comparatives entre seus d’una mateixa companyia, o aporta informació sobre les emissions de CO₂.

Compliment dels ODS

Syrah és un quadre de comandaments avançat que integra i estructura dades reals de multitud de fonts actualitzades de manera automàtica, per a establir processos estandarditzats, que puguin adaptar-se als objectius de cada empresa, per a conèixer l’estat i evolució en el compliment dels compromisos de sostenibilitat segons els indicadors oficials reconeguts per les administracions locals, regionals, nacionals i internacionals.

Combina tecnologies cloud i IoT amb capacitats de Big Data i Intel·ligència Artificial, per a la recollida, emmagatzematge i processament de les dades, i la creació de models predictius que permetin simular i preveure l’impacte de les estratègies de sostenibilitat.

Entre altres funcionalitats, la solució permet demostrar de manera empírica l’alineament entre l’estratègia de sostenibilitat i l’estratègia de negoci de la companyia, mentre aporta informació global i detallada del compliment dels ODS d’una corporació amb la posiblidad de realitzar declinacions per seus, països o unitats de negoci, així com crear informes personalitzats.

Aemás, Syrah permet la comparació entre ciutats similars per ubicació, activitat industrial o grandària; així com l’encreuament d’informació entre el Pla d’Acció Municipal (PAM) i els indicadors ODS, facilitant una visió global del govern de la Ciutat.

El següent pas en aquesta aliança entre V&AC i T-Systems, en el qual totes dues empreses ja estan treballant, és crear un model de certificació del procés de recollida i anàlisi de les dades, actualment inexistent, per a aportar encara majors garanties i transparència als seus clients.