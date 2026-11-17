Stadium br(and), companyia especialitzada en el desenvolupament i la comercialització de marques i productes innovadors d’alimentació, arriba al mercat de l’alimentació funcional a base de fruita a Espanya. Sota el concepte Next Gen Food Brands, Stadium br(and) busca desenvolupar una nova generació de marques d’alimentació capaces de respondre als canvis en els hàbits i les necessitats de consum.
La companyia ha informat que el seu model combina coneixement de la indústria alimentària, visió de marca i experiència comercial per transformar oportunitats d’innovació en propostes concretes, integrant el desenvolupament de producte, el posicionament, la distribució i l’arribada al consumidor. Amb una estratègia orientada a impulsar la innovació alimentària, amb un focus especial en propostes funcionals basades en fruita, la companyia combina la creació i l’evolució de marques pròpies amb la possibilitat de desenvolupar també marques de tercers, connectant les noves necessitats de consum amb el desenvolupament de productes i la seva arribada als canals de venda.
Stadium br(and) neix com a evolució de Stadium Innovation, companyia fundada el 2005 que, al llarg de més de dues dècades, ha desenvolupat marques pròpies com Pom’Bel, Her’Bel i Pet’Bel. El 2025, Bernard Hours, Rafael Esteve Arcos i el grup alimentari Andros van adquirir la companyia per donar un nou impuls al negoci i ampliar-ne la capacitat de desenvolupament de marques.
En aquesta nova etapa, Andros participa com a soci industrial del projecte, mentre que Stadium br(and) desenvolupa una estratègia pròpia d’innovació i comercialització. El 2025, Stadium Innovation va assolir una facturació de 2 milions d’euros.
Bernard Hours, impulsor d’aquesta nova etapa de Stadium br(and), va destacar que «la indústria alimentària està evolucionant cap a noves formes de consum, i volem ser part activa d’aquesta transformació. La nostra ambició és desenvolupar una nova generació de marques que combinin innovació, funcionalitat i practicitat». Per la seva banda, Rafael Esteve Arcos destaca que «la innovació només té sentit quan és capaç d’arribar al mercat i connectar amb el consumidor. A Stadium br(and) volem transformar noves idees en productes i marques amb potencial de creixement, tant a Espanya com a escala internacional».
La proposta de Stadium br(and) parteix d’una premissa: la innovació alimentària necessita una proposta rellevant per al consumidor, una marca reconeixible i una estratègia capaç de convertir aquesta proposta en una opció real de compra. La companyia treballa en aquesta connexió entre innovació i mercat, combinant el coneixement de les ocasions de consum amb les decisions sobre formulació, format, posicionament i distribució.
El seu portafolis abasta diferents categories d’alimentació i ocasions de consum: Pom’Bel, que desenvolupa propostes de fruita fresca tallada i smoothies, amplia la seva gamma amb tres noves referències de fruita fresca tallada amb trossos (cirera, préssec i pinya). Her’Bel, que ofereix condiments i preparacions culinàries, i Pet’Bel, orientada a l’alimentació de mascotes, completen el portafolis.
Un dels principals exponents d’aquesta estratègia és el llançament de PHI Fruit Essentials, la nova marca d’alimentació funcional de Stadium br(and), que combina una base de fruita amb ingredients funcionals seleccionats i formats adaptats al consum quotidià.
La seva gamma inicial inclou quatre referències en format pouch (envasos flexibles amb tap) de 120 grams: Immunity, Active aging, Skin i Digest, amb formulacions nutricionals diferenciades i sense sucres, conservants ni colorants afegits. La marca també compta amb una línia de supersmoothies refrigerats, elaborats mitjançant tecnologia HPP, amb tres referències: Boost, Antiox i Defense.
PHI Fruit Essentials respon a l’evolució dels hàbits alimentaris cap a opcions de consum pràctiques que es puguin incorporar a diferents moments del dia. Els seus pouches es poden consumir com a snack entre hores o com a postres i conservar-se a temperatura ambient abans d’obrir-los, fet que permet consumir-los fora de casa sense necessitat de refrigeració prèvia. Aquests pouches, elaborats a Tarragona, es comercialitzen als establiments d’Alcampo, El Corte Inglés, Aldi i Ahorramas, així com al canal especialitzat. El grup ja treballa en l’expansió internacional en mercats com Itàlia, França, Portugal i Corea del Sud.
Per acompanyar aquesta nova etapa, Stadium br(and) ha reforçat la seva estructura directiva amb la incorporació de Francesc Galí com a nou director general i Carles Xavier Riera com a coordinador nacional de vendes. Galí compta amb una sòlida experiència en direcció comercial i màrqueting en la indústria del gran consum i la distribució, impulsant marques com La Fageda, Carrefour i La Sirena, mentre que Riera compta amb una àmplia experiència professional vinculada a Innocent Drinks, marca especialitzada en sucs i smoothies.