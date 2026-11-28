Els clubs de LALIGA participants a la UEFA Champions League –Reial Madrid, FC Barcelona, Atlètic de Madrid, Real Betis i Vila-real C– han tancat la cinquena jornada de competició amb ple de victòries. És la segona vegada en la història que cinc equips espanyols guanyen tots els partits en una mateixa jornada de la màxima competició europea, una circumstància que es va produir per primera vegada aquesta mateixa temporada, el mes d’octubre passat.
Els resultats d’aquesta setmana permeten, a més, que els cinc clubs se situïn entre els 24 primers classificats, tres dels quals entre els vuit primers. La jornada va començar dimarts amb les victòries del Reial Madrid i el Reial Betis. El conjunt blanc va remuntar davant el PSV Eindhoven al Santiago Bernabéu per imposar-se per 5-1, amb gols de Fede Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, per partida doble, i Vinícius Júnior. Amb aquest resultat, l’equip madridista manté el ple de triomfs a les cinc jornades disputades. Per la seva banda, el Reial Betis va aconseguir la seva quarta victòria a la competició després de superar per 0-2 el Slovan Bratislava a domicili, gràcies a dos gols de Cucho Hernández.
Dimecres va arribar el torn del FC Barcelona, l’Atlètic de Madrid i el Vila-real CF. El conjunt blaugrana va vèncer per 1-4 el Sabah a Bakú, amb un doblet d’Anthony Gordon i gols de Karim Adeyemi i Gabriel Jesus. Al Riyadh Air Metropolità, l’Atlètic de Madrid es va imposar per 2-0 al Viking noruec, amb tants d’Alexander Sørloth i Julián Álvarez a la primera meitat. Finalment, el Vila-real CF va completar el ple espanyol amb una victòria per la mínima davant el Slavia de Praga (0-1), gràcies a un gol de Tajon Buchanan al minut 62.
Després de cinc jornades disputades, el Reial Madrid encapçala la classificació de la Champions League amb 15 punts i és l’únic equip que ha guanyat tots els partits. El FC Barcelona, quart, i el Reial Betis, sisè, sumen 12 punts i acompanyen el Reial Madrid entre els vuit primers classificats, que accedeixen directament a vuitens de final. L’Atlètic de Madrid, divuitè amb set punts, i el Vila-real, vint-i-quatre amb sis, es mantenen als llocs que donen dret a disputar una eliminatòria per assolir els vuitens.
D’aquesta manera, el ple de victòries dels cinc clubs de LALIGA també contribueix a reforçar la posició d’Espanya al rànquing de coeficients de la UEFA d’aquesta temporada. El futbol espanyol, que manté els seus vuit representants en les tres competicions europees, segueix optant a aconseguir una de les dues places addicionals per a la propera edició de la Champions League, com ja va passar la temporada passada, quan Espanya va finalitzar segona en aquesta classificació.