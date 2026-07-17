Restalia, propietària de marques com 100 Montaditos, TGB o La Sureña, ha dut a terme 20 obertures durant el primer semestre del 2026, una xifra que representa un rècord per a la companyia.
L’empresa de restauració organitzada ha destacat aquest dijous que els nous establiments oberts entre el gener i el juny han reforçat la seva presència en mercats estratègics com la Comunitat de Madrid, Andalusia i el País Valencià. El grup atribueix aquesta evolució a la bona acollida de les seves marques i a l’interès de franquiciats i inversors pel seu model de negoci.
Entre les obertures del semestre hi ha nous locals de 100 Montaditos en diversos punts de Madrid, Andalusia, el País Valencià i les Canàries, així com establiments de Cervecería La Sureña a la província de Cadis i de TGB a València.
La companyia també ha destacat la posada en marxa de projectes de modernització i renovació de locals ja existents, com la reobertura d’un establiment de Cervecería La Sureña a Sevilla, dins de la seva estratègia d’actualització de la xarxa de franquícies.
A més, Restalia ha assenyalat que el consum als seus establiments ha mantingut una evolució positiva durant la primera meitat de l’any. El consum de cervesa per local ha crescut un 4,6% respecte al mateix període del 2025, mentre que el de refrescos ha augmentat un 10,6%.
La companyia afronta la segona meitat del 2026 amb l’objectiu de continuar ampliant la seva xarxa d’establiments a Espanya i accelerar el seu creixement internacional, amb noves obertures a Portugal i als Estats Units.
El fundador de Restalia, José María Capitán, ha assegurat que el ritme d’expansió reflecteix “la fortalesa de les nostres marques i la confiança que continuen dipositant en el nostre model tant els franquiciats com els inversors”