Adéu al mal de peus fent turisme: les sandàlies Skechers d’El Corte Inglés que estan a meitat de preu

Arriba l’estiu, les temperatures pugen i, amb elles, la nostra necessitat d’anar còmodes sense renunciar a veure’ns estilitzades. Segur que t’ha passat: trobes el parell de sandàlies perfecte, però en caminar deu minuts t’adones que el disseny era una trampa mortal per als teus peus. (Sí, nosaltres també hem passat per aquest calvari més vegades de les que ens agradaria admetre).
Però sembla que aquest 2026 hem trobat la peça clau que resol el gran dilema de la temporada. Es tracta d’una proposta que ha aterrat als prestatges d’El Corte Inglés amb un descompte que ens ha deixat sense parla. No és només un calçat, és la solució definitiva per als qui viuen saltant d’una reunió a un pla improvisat amb amigues.
La combinació mestra que no sabies que necessitaves
La clau de l’èxit d’aquest model radica en la seva enginyeria. La marca Skechers ha aconseguit integrar una plataforma generosa —perfecta per guanyar aquests centímetres extra que tant ens agraden— amb una tecnologia d’amortiment que sembla treta d’una sabatilla d’alt rendiment. És, senzillament, la quadratura del cercle.
Oblida les rascades o d’aquesta sensació de pesadesa a les cames al final del dia. Aquestes sandàlies han estat dissenyades perquè t’oblidis que les portes posades, fins i tot si et toca recórrer la ciutat de punta a punta. És la democratització del confort elevat a la màxima potència.
La veritable màgia d’aquest model està en la seva versatilitat: pots portar-les amb un vestit midi per a un esdeveniment especial o amb uns texans desenfadats per a un look d’oficina relaxat.
Dades tècniques: per què arrasen en vendes
L’auge d’aquestes sandàlies no és casualitat. Els experts en moda assenyalen que el disseny de plataforma s’ha convertit en el protagonista absolut d’aquest estiu, desplaçant les falques tradicionals que, sovint, resulten ser massa rígides. Aquestes Skechers incorporen una sola d’alta tracció i un sistema d’ajust que garanteix que el peu es mantingui ferm, evitant desplaçaments innecessaris.
El material és un altre punt a favor. Es tracta d’un teixit tècnic resistent i transpirable, dissenyat específicament per suportar la calor intensa sense que el peu pateixi. A més, la plantilla ergonòmica s’adapta a l’arc plantar, oferint un suport que rarament trobem en sandàlies de moda. Estem parlant d’una inversió en salut podal que, a més, estilitza la figura.
El benefici estrella per a la nostra butxaca és la rebaixa aplicada per El Corte Inglés. En plena temporada de descomptes, aquest model ha vist com el seu preu queia dràsticament, convertint-se en una de les compres més intel·ligents de juliol. Quan una marca d’aquesta categoria es torna assequible, l’estoc té les hores comptades.
La connexió amb el teu dia a dia
Sabies que guanyar uns centímetres d’alçada influeix directament en com percebem el nostre propi estil en vestir? En allargar visualment la cama, aquest tipus de sandàlies de plataforma permet que qualsevol conjunt senzill sembli molt més cuidat i professional. És el truc d’estil més ràpid i efectiu que pots aplicar aquest estiu.
A més, són l’aliat perfecte per a les vacances. En ocupar molt poc espai a la maleta i combinar amb absolutament tot el que tens a l’armari, t’estalvies el drama d’haver de decidir quin calçat emportar-te. És una peça única que compleix múltiples funcions.
Tancament d’urgència: la llei de l’oferta i la demanda
Ho hem comprovat personalment: les talles més comunes estan començant a desaparèixer a una velocitat de vertigen. En el comerç electrònic, quan un producte aplega qualitat, marca reconeguda i un preu competitiu en rebaixes, la reposició no sempre està garantida. No deixis que la indecisió et deixi sense el teu parell.
La moda és cíclica, però la comoditat real és una necessitat que no entén de modes. Si realment busques un calçat que aguanti el teu ritme frenètic sense demanar-te un descans, aquesta és la teva oportunitat. Ja tens la informació i la ubicació exacta de la ganga; ara la decisió final depèn de la teva rapidesa en el clic.
Estàs a punt per elevar els teus estilismes d’estiu sense sacrificar ni un bri de confort?