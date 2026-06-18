Quinze governs nacionals d’Àfrica, Àsia, el Carib, Europa i el Pacífic han adoptat aquest dimecres la Declaració de Mombasa en l’onzena conferència Our Ocean, comprometent-se a impulsar la transparència pesquera mundial i a reforçar els esforços per combatre la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR).
La Declaració de Mombasa és una crida a l’acció adreçada als estats costaners i d’abanderament —aquells sota la bandera dels quals està registrat un vaixell pesquer— amb l’objectiu d’avançar en matèria de transparència pesquera, amb una atenció especial a una millor recopilació i difusió d’informació sobre els vaixells i a un major accés a les dades pesqueres.
La Declaració reforça el suport i l’impuls al voltant de la Carta Mundial per a la Transparència de la Pesca, que estableix deu principis polítics de baix cost o sense cost que els governs poden adoptar a escala mundial, tant en la legislació com en la pràctica.
Recolzada a Our Ocean per una coalició diversa de països —Bèlgica, Camerun, República Dominicana, França (en nom dels seus territoris d’ultramar), Gàmbia, Ghana, Guinea, Libèria, Panamà, Papua Nova Guinea, Perú, República del Congo, Somàlia, Xile i Corea del Sud—, la Declaració de Mombasa uneix nacions compromeses amb l’enfortiment de la governança oceànica i amb el lideratge de l’acció mundial a favor de la transparència pesquera. Després de la seva adopció, els països signants començaran a posar en pràctica la Declaració. La signatura suposa el llançament d’una campanya perquè altres països s’afegeixin a la iniciativa abans de la pròxima Conferència Our Ocean, que se celebrarà el 2027.
Tot i que Espanya no s’ha adherit a la Declaració de Mombasa, aquesta arriba en ple debat sobre el projecte de Llei de Control, Inspecció i Règim Sancionador de la Pesca Marítima. El text legislatiu ja incorpora referències a mesures per dissuadir persones físiques i jurídiques de nacionalitat espanyola de participar en la pesca INDNR o facilitar-la a través de vaixells amb bandera de tercers països que operin fora d’aigües europees, així com a la necessitat d’identificar aquests nacionals i verificar les seves activitats quan estiguin associats a vaixells de tercers països. També contempla mesures orientades a prevenir, dissuadir i eliminar l’activitat de vaixells que enarborin banderes de països classificats com a banderes de conveniència.
Aquestes qüestions connecten directament amb els compromisos de la Declaració de Mombasa, que inclouen modernitzar els registres de vaixells, publicar autoritzacions de pesca, reforçar l’intercanvi d’informació i recopilar dades sobre els beneficiaris finals de vaixells i empreses pesqueres per identificar i exigir responsabilitats a qui hi hagi darrere de les infraccions.
En paral·lel, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació estudia l’actualització del Reial decret sobre empreses mixtes, una oportunitat per avançar cap al registre obligatori dels beneficiaris finals de les empreses espanyoles amb activitat pesquera fora d’Espanya.
Les comunitats costaneres, els pescadors artesanals i les economies que depenen de la vida marina suporten les conseqüències més greus de la pesca INDNR, que amenaça els mitjans de vida, la seguretat alimentària i la salut a llarg termini dels ecosistemes oceànics.
Mesures
La Declaració de Mombasa respon a aquests desafiaments impulsant mesures pràctiques de transparència, recollides a la Carta Mundial, per millorar l’accés a la informació sobre la titularitat dels vaixells, les llicències i l’activitat pesquera; reforçar la rendició de comptes; i permetre una gestió més sostenible i equitativa dels recursos marins.
Emelia Arthur, ministra de Pesca i Aqüicultura de Ghana, va afirmar que al seu país la “mateixa existència depèn del peix. El 60% de la nostra proteïna animal prové del peix, i el 10% de la nostra població depèn de la cadena de valor pesquera per al seu sosteniment. La pesca és una qüestió de cultura i de seguretat nacional per a nosaltres. M’alegra que Ghana sigui un dels primers països a signar la Declaració de Mombasa, perquè ofereix una plataforma perquè tots nosaltres, els diferents governs, ens reunim i declarem en un fòrum internacional que estem treballant junts i lluitant junts per la transparència en el sector pesquer”.
Per la seva banda, Madame Catherine Chabaud, ministra delegada per al Mar i la Pesca de França, va manifestar que “França s’enorgulleix de ser entre els primers suports de la Declaració de Mombasa sobre Transparència Pesquera, a través dels seus Països i Territoris d’Ultramar. Aquesta iniciativa es basa en una convicció senzilla: no podrem combatre eficaçment la pesca INDNR sense una major transparència i cooperació internacional. La Declaració ofereix una oportunitat important perquè els governs demostrin el seu compromís polític amb la millora de la governança pesquera. Esperem que molts més països s’uneixin a aquesta iniciativa i apliquin els compromisos que promou, fent de la transparència la norma en el sector pesquer”.
La Declaració de Mombasa s’ha desenvolupat amb el suport de la Coalició per a la Transparència Pesquera i els seus socis, inclosos experts acadèmics i professionals, que treballen amb governs per promoure una major transparència i rendició de comptes en la governança i gestió pesquera.
A través de la Declaració, els països signants es comprometen a impulsar reformes concretes en matèria de transparència, com la modernització dels registres de vaixells, la publicació d’autoritzacions de pesca i el reforç de l’intercanvi d’informació per donar suport a l’aplicació de la llei i la rendició de comptes en tots els sectors pesquers.
La pesca INDNR és un desafiament mundial generalitzat que perjudica les comunitats costaneres, distorsiona els mercats i debilita una governança oceànica sòlida. Els experts estimen que aquesta pràctica costa a l’economia mundial fins a 50.000 milions de dòlars anuals, alhora que priva d’ingressos i d’accés als recursos els pescadors que compleixen la llei, especialment en països d’ingressos baixos i mitjans.
La pesca INDNR contribueix al declivi de les poblacions de peixos, amenaça la seguretat alimentària i els mitjans de vida, i sovint està vinculada a greus abusos dels drets humans, incloses condicions laborals insegures i treball forçós. La limitada transparència en la titularitat dels vaixells, el seguiment, l’activitat pesquera i les cadenes de subministrament permet que aquestes pràctiques persisteixin, per la qual cosa reforçar l’accés a dades pesqueres fiables i als mecanismes de rendició de comptes és essencial per protegir els ecosistemes marins i les comunitats que en depenen.
Maisie Pigeon, directora de la Coalició per a la Transparència Pesquera, va assenyalar que “hi ha un reconeixement creixent que una economia blava productiva i sostenible depèn d’una governança oceànica sòlida, un seguiment eficaç i dades accessibles. Els països que signen avui la Declaració de Mombasa representen una gran diversitat d’economies i geografies, cosa que demostra que l’impuls a favor de la transparència al mar és veritablement global. Esperem treballar amb aquests països i amb altres per promoure reformes pesqueres significatives”.
Beth Lowell, vicepresidenta d’Oceana, va afirmar que “durant massa temps, la pesca ha operat lluny de la costa, amb una supervisió insuficient i cadenes de subministrament opaques. Aquestes pràctiques pesqueres han esgotat poblacions de peixos, perjudicat comunitats costaneres i facilitat la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada i els abusos dels drets humans. La transparència és essencial per protegir els nostres oceans i els mitjans de vida de qui en depèn. La Declaració de Mombasa demostra que governs d’arreu del món estan preparats per actuar contra la pesca il·legal i treballar junts per un oceà més transparent, equitatiu i sostenible per a tothom”.
Steve Trent, CEO i fundador de l’Environmental Justice Foundation, va declarar que la “transparència és la manera com exposem els abusos, donem suport a les comunitats costaneres i reconstruïm la confiança que la pesca es pot gestionar de manera sostenible i justa. Aplaudeixo el lideratge de tots els estats que avui donen suport a la Declaració de Mombasa i insto altres a seguir-ne l’exemple”.
Per la seva banda, Tony Long, director executiu de Global Fishing Watch, va dir que “durant massa temps, la pesca il·legal ha prosperat en la foscor. La Declaració de Mombasa d’avui marca un punt d’inflexió per canviar aquesta realitat. Quan els governs es comprometen amb la transparència —compartint identitats de vaixells, informació sobre titularitat o dades de seguiment— creen una xarxa interconnectada en què els actors il·legals no tenen on amagar-se. Global Fishing Watch està preparat per dotar aquestes nacions de dades obertes i capacitat analítica per impulsar aquestes mesures de transparència”.
Antha Williams, responsable del Programa de Medi Ambient de Bloomberg Philanthropies, va indicar que “els països que han donat suport a la Declaració de Mombasa estan enviant un senyal clar que la transparència és essencial per a un oceà sa i una pesca sostenible. En millorar l’accés a dades fiables, els governs poden prendre millors decisions per gestionar els recursos marins. Aquesta declaració reflecteix un compromís compartit amb una major transparència en la pesca mundial, i esperem donar suport als esforços per convertir aquesta visió en accions significatives per a les comunitats costaneres i els ecosistemes marins”.