Prosegur ha obtingut uns sòlids resultats financers, amb un resultat net consolidat de 87 milions d’euros entre el gener i el setembre de 2026, fet que representa un increment del 5,6 % respecte als nou primers mesos de l’exercici anterior.
Per la seva banda, la facturació durant aquest període ha crescut un 7,5 % en comparació amb el 2025, fins a assolir unes vendes totals de 3.946 milions d’euros. El creixement orgànic s’ha situat en el 7 %, impulsat principalment per l’evolució de l’activitat als Estats Units.
El resultat brut d’explotació (Ebitda) ha augmentat un 6,2 %, fins als 435 milions d’euros. Cal destacar el rigorós control de la despesa financera, especialment rellevant en l’entorn actual de pujades dels tipus d’interès.
Pel que fa al desglossament de les vendes per regions, Iberoamèrica ha assolit durant aquest període una facturació de 1.858 milions d’euros, un 8,1 % més que durant els nou primers mesos de l’exercici anterior. Europa, per la seva banda, ha registrat un creixement del 3,8 %, fins als 1.561 milions d’euros, mentre que les vendes a la resta de geografies (RoW) han sumat 527 milions d’euros, amb un creixement del 17,1 %.
El deute financer net ha arribat als 1.397 milions d’euros i el nivell de palanquejament s’ha reduït durant el trimestre fins a una ràtio de deute financer net sobre Ebitda de 2,4 vegades. El flux de caixa operatiu ha ascendit a 135 milions d’euros (+11 % interanual).
LÍNIES DE NEGOCI
Prosegur Security ha destacat durant aquest període per l’increment de les vendes, impulsat pels mercats dels Estats Units i Ibèria, juntament amb Colòmbia. La divisió ha registrat unes vendes totals de 2.137 milions d’euros, un 9,8 % més que en el mateix període de l’any anterior, amb un creixement orgànic del 8,8 % interanual. Pel que fa a la rendibilitat, l’EBITA ha crescut un 9 % interanual, amb una millora sostinguda del marge en els trimestres individuals, impulsada pel model de Seguretat Híbrida i la diversificació geogràfica.
Prosegur Security ha llançat Prosegur Technology & Defense, una nova línia de negoci orientada a expandir-se en el sector de la defensa amb un posicionament global, aprofitant la seva experiència tecnològica. La seva proposta es basa en solucions integrades que combinen intel·ligència artificial, analítica avançada, comunicacions segures, drons, robòtica i ciberseguretat. Mitjançant capacitats pròpies i aliances estratègiques, la companyia vol posicionar-se com un actor rellevant en el sector, oferint solucions innovadores per a entorns operatius crítics.
Prosegur Cash, referent internacional en logística de valors i gestió d’efectiu, ha registrat unes vendes de 1.510 milions d’euros durant els nou primers mesos de l’any, un 1,4 % més que en el mateix període de 2025, i un creixement orgànic total del 2,6 %, que reflecteix la solidesa del negoci i el bon comportament als diferents mercats.
Durant els nou primers mesos de 2026 destaca la forta i creixent acceptació dels Productes de Transformació per part dels clients de Prosegur Cash. El seu pes sobre el total de les vendes ha augmentat respecte al mateix període de l’any anterior, fins a representar el 36,2 %. La generació de caixa operativa ha millorat un 9,3 %, impulsada per una bona gestió del capital circulant i una menor sortida de caixa per impostos.
L’activitat d’alarmes de Prosegur ha ampliat la seva base de clients. La companyia ha superat els 1.058.000 clients, fet que representa un augment del 2,2 % respecte als nou primers mesos de l’exercici anterior.
Així mateix, les vendes han crescut un 16,3 %, fins a assolir els 202 milions d’euros durant els nou primers mesos de 2026, amb un sòlid creixement orgànic del 16,8 % (només Prosegur Alarms).
D’altra banda, tots dos negocis han registrat millores en els ingressos mitjans recurrents mensuals per client (ARPU), amb un creixement del 2,7 % en el cas de Prosegur Alarms i del 2,9 % en el de Movistar Prosegur Alarmas. També cal destacar que Movistar Prosegur Alarmas s’ha incorporat al top 10 mundial d’empreses del sector, després de superar les 650.000 connexions i triplicar la seva base de clients en sis anys.
A més, durant aquest període, l’agència S&P Global Ratings ha revisat a l’alça la perspectiva de Prosegur, fins a situar-la en «estable», i ha reafirmat la seva qualificació creditícia «BBB/A-2». Aquest fet representa un reconeixement de la fortalesa financera del grup i de la consistència del seu rendiment operatiu.
D’altra banda, Prosegur s’ha consolidat per quart any consecutiu entre les companyies més fiables del món el 2026, en el rànquing que elaboren la revista nord-americana Newsweek i la plataforma Statista. També ha tornat a ser inclosa, en la posició número 26, en el rànquing de les 100 millors empreses per treballar a Espanya, elaborat anualment per la revista Actualidad Económica.