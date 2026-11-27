L’encesa dels llums de Nadal va marcar l’inici de la campanya nadalenca a Barcelona, amb el passeig de Gràcia com un dels grans protagonistes. Durant les pròximes setmanes, l’emblemàtica avinguda tornarà a convertir-se en un dels principals punts de trobada per a barcelonins i visitants, combinant l’ambient festiu amb l’activitat de les grans firmes de moda, luxe, alta joieria i rellotgeria.
L’inici de la campanya suposa, a més, un dels moments de més activitat comercial de l’any. Els aparadors es preparen per rebre les persones que busquen regals especials, mentre que les botigues reforcen les seves propostes i els serveis d’assessorament personalitzat per acompanyar els clients durant aquestes dates.
En aquest escenari, el turisme internacional continua tenint un paper rellevant en l’activitat comercial de la ciutat. Segons les darreres dades disponibles de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el nombre de turistes estrangers que ha rebut Catalunya supera els dos milions, un 4,5 % més que en el mateix període de l’any anterior. Per la seva banda, la despesa turística va créixer a un ritme superior, amb un increment del 7,8 %, fins a assolir els 2.773 milions d’euros, mentre que la despesa mitjana diària va augmentar un 9 %.
APARADOR INTERNACIONAL
El protagonisme del passeig de Gràcia durant la campanya nadalenca està estretament vinculat a la seva posició com un dels principals eixos comercials de Barcelona. L’avinguda reuneix en un mateix entorn arquitectura modernista, hotels, gastronomia i una de les concentracions més grans de firmes internacionals de luxe de la ciutat.
Cases de moda com Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Gucci o Loewe conviuen amb firmes d’alta joieria i rellotgeria com Cartier, Bulgari, Chopard o Rabat, configurant una oferta comercial adreçada tant al públic local com als visitants internacionals. De fet, la moda, l’alta joieria i la rellotgeria concentren el 75 % dels espais comercials de l’avinguda, fet que reflecteix la seva especialització com a eix del luxe barceloní.
Aquesta campanya arriba, a més, en un context de recuperació moderada del sector del luxe a escala internacional. Segons el darrer estudi de Bain & Company i Altagamma, el mercat mundial d’articles personals de luxe preveu tancar el 2026 amb unes vendes de 367.000 milions d’euros, cosa que suposaria un creixement d’entre l’1 % i el 3 % respecte de l’any anterior, a tipus de canvi corrents.
Tanmateix, l’evolució és desigual entre categories. La joieria destaca com el segment amb millors perspectives, amb un creixement estimat d’entre el 8 % i el 10 % el 2026, mentre que la rellotgeria podria avançar entre un 3 % i un 5 %. Totes dues categories se situen per sobre de la moda, el creixement previst de la qual oscil·la entre l’1 % i el 3 %.
EXPERIÈNCIA DE COMPRA
Més enllà de l’elecció d’un regal, l’experiència adquireix cada vegada més importància en el sector del luxe. L’estudi de Bain & Company i Altagamma assenyala una evolució de les preferències dels consumidors cap a les experiències, el mercat de les quals podria créixer entre un 2 % i un 4 % el 2026, especialment en àmbits com l’hoteleria i la gastronomia d’alta gamma.
Paral·lelament, en categories com l’alta joieria i la rellotgeria, en què la compra sol requerir més temps, assessorament i coneixements especialitzats, l’experiència a la botiga manté un valor especial. Per això, les grans cases aposten per botigues on l’arquitectura, l’hospitalitat i l’atenció personalitzada acompanyen la peça i en reforcen el significat.
Aquesta visió es reflecteix en els establiments de firmes com Cartier, Chanel o Louis Vuitton, i també a Rabat Casa Codina, la botiga de la firma situada al costat de la Pedrera. Renovada recentment i ampliada fins a superar els 1.500 metres quadrats distribuïts en dues plantes, l’espai combina el seu valor arquitectònic amb una acurada selecció de peces d’alta joieria i rellotgeria.
Amb l’arribada del Nadal, les col·leccions de diamants naturals, les peces d’alta joieria i els rellotges de manufactura suïssa adquireixen un protagonisme especial com a propostes per celebrar grans moments. Des d’aniversaris i celebracions familiars fins a regals personals, les creacions atemporals connecten amb la recerca de peces especials que es puguin conservar més enllà de les festes.
Així, el passeig de Gràcia afronta una nova campanya nadalenca en què la seva oferta comercial, l’atractiu turístic i les experiències de compra tornen a situar l’avinguda entre els principals escenaris del Nadal a Barcelona.