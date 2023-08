OPPO col·labora amb més de mil experts en imatge per a la nova sèrie Reno10

L’empresa de telèfons mòbils OPPO ha reunit un equip de més de mil especialistes en imatge, inclosos fotògrafs de renom, enginyers en il·luminació i especialistes en postproducció, per aconseguir que les imatges de retrats que els usuaris facin amb la nova sèrie Reno10 siguin veritablement excel·lents.

OPPO va informar que està investigant “en profunditat” sobre la fotografia professional i, amb aquesta finalitat està tractant de reunir els coneixements i experiències dels millors experts per intentar aplicar els seus coneixements a l’àmbit dels smartphones.

La firma ha aplicat nombroses millores a les càmeres de la seva nova sèrie Reno10. La innovació se centra especialment en la incorporació per primera vegada a la història de la marca d’un teleobjectiu retrat 2x independent per millorar la nitidesa i la qualitat d’imatge des de l’arrel.

També aporta com a novetats la introducció de l’efecte bokeh flare, o desenfocament de fons, semblant al de càmeres professionals, i la incorporació d’algorismes d’IA perquè es puguin separar els diferents objectes del fons per tal de destacar i capturar cada detall.

Destins instagramejables

D’aquesta manera, OPPO intenta satisfer la demanda dels clients, que cada vegada donen més importància a la qualitat de les fotografies que fan per compartir-les amb els seus amics i publicar-les a les xarxes socials.

De fet, segons el portal Schofields Insurance, el 40% dels mil·lennistes tria el destí de les seves vacances en funció de l’instagramejables que seran les seves fotos i en la possibilitat de generar i compartir fotografies a les xarxes socials.

L’acceleració d’aquesta tendència està generant la necessitat de crear fotos de més qualitat, i per això empreses tecnològiques com OPPO s’esforcen per donar als usuaris les característiques que demanen per als dispositius mòbils.