Obre les portes a Barcelona Advanced Factories, amb un impacte econòmic de 91 milions d’euros

Aquest dimarts obre les portes a Barcelona Advanced Factories, esdeveniment sobre automatització, robòtica i tecnologies 4.0 de referència al sud d’Europa. Celebra el seu desè aniversari, reunirà més de 33.000 professionals industrials fins dijous que ve, 7 de maig, i generarà un impacte econòmic de més de 91 milions d’euros per a la ciutat.
Un total de 758 firmes expositores presenten aquesta setmana 1.697 innovacions i solucions tecnològiques en intel·ligència artificial, automatització industrial, robòtica, integració de sistemes IT/OT, bessons digitals, IoT, ciberseguretat i eficiència energètica, entre d’altres.
En la desena edició, Advanced Factories marca un abans i un després en la implementació de la IA a la indústria, demostrant que ja no és una opció integrar-la en els processos productius, sinó una necessitat. Experts en l’àmbit com José Álvarez, director de research de NVIDIA, i Alberto de los Ujos, director d’IA d’Horse, estaran analitzant l’impacte de la IA generativa i la IA agentica, i, també la integració de la IA, entrenada en models fundacionals, al món real (IA física) durant la fira.
De la mateixa manera, s’abordarà un dels grans reptes que enfronta la indústria: la integració dels sistemes d’informació (IT) amb els sistemes de producció (OT) per crear fàbriques més eficients, flexibles i resistents. Aquesta fusió facilita l’automatització, ofereix una visió en temps real de tota la cadena de valor, millora la capacitat de resposta davant d’imprevistos i optimitza l’ús de recursos i energia, convertint-se en una prioritat estratègica per a la manufactura moderna.
Advanced Factories celebra també un nou lliurament del Next-Gen Industry Talent, un esdeveniment rellevant per al futur del sector industrial, on estudiants de Formació Professional, universitaris i joves talents podran connectar amb les principals empreses de l’àmbit tecnològic i industrial.
Experts i empreses
Un any més Advanced Factories acull l’Industry 4.0 Congress, fòrum d’indústria 4.0 a Europa, que es desenvoluparà a diferents auditoris simultanis per compartir més de 200 experiències industrials, innovacions tecnològiques i estratègies per impulsar la productivitat i competitivitat del teixit industrial.
El congrés abordarà les darreres tendències i avenços per a sectors clau com l’alimentació, farmacèutica, automoció, electrònica, defensa, energia, així com la ferroviària, aeroespacial i naval, de la mà de 436 experts i ponents internacionals. Entre ells destaquen directius de Nissan, Ford, Ducati, Ficosa, Seat Cupra, Coca Cola, GB Foods, Damm, Boehringer Ingelheim, o Repsol, entre molts altres.
Així mateix, s’organitzaran fòrums especialitzats com el de Robòtica i Automatització, Intel·ligència Artificial, Ciberseguretat, Greentech o 3D Printing, a més d’albergar summits professionals dirigits als diferents perfils assistents, com ara el CEO Summit, el Plant Manager Summit i el CIO Summit.
Pel seu desè aniversari, Advanced Factories reunirà també totes les regions industrials convidades al llarg d’aquests deu anys al Fòrum de Regions Industrials Innovadores: el País Basc, Llombardia (Itàlia), Baden-Württemberg (Alemanya), Andalusia, València, Galícia, Aragó, Madrid, Castella i Lleó, i Navarra. Totes compartiran les seves estratègies en innovació i millora de la competitivitat industrial en un moment clau per a la reindustrialització i la recuperació de l’autonomia industrial europea.