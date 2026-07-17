Telefónica ha consolidat durant l’últim any i mig, des de l’arribada de Marc Murtra a la presidència el gener del 2025, una nova estratègia orientada a impulsar el creixement mitjançant la transformació del grup. El pla Transform & Grow és l’eix d’aquesta nova etapa, que busca fer la companyia més àgil, eficient i innovadora, simplificant l’estructura i reforçant la disciplina financera per competir en l’era digital.
El nou rumb impulsat per Murtra fixa com a objectiu convertir Telefónica en la principal porta d’accés a les tecnologies digitals per a ciutadans, empreses i administracions als mercats on opera. L’estratègia se sustenta especialment en Europa i el Brasil, on el grup manté posicions de lideratge, mentre treballa en la transformació del negoci a Alemanya i en el reforç de la seva presència al Regne Unit.
Paral·lelament, la companyia ha accelerat la seva sortida d’Hispanoamèrica amb la venda dels negocis a l’Argentina, el Perú, l’Equador, l’Uruguai, Xile i Colòmbia, i ha anunciat l’acord per desprendre’s també de la filial de Mèxic, pendent de tancar-se. Aquest procés s’ha combinat amb mesures com un expedient de regulació d’ocupació (ERO), la reducció del dividend i una política de control financer que ha permès rebaixar el deute fins als 25.342 milions d’euros durant el primer trimestre del 2026, el nivell més baix des del 2021.
De cara al futur, Telefónica manté l’ambició de situar-se entre les millors operadores d’Europa el 2030 i entre les principals del món el 2035. “Volem ser una de les millors telecos d’Europa el 2030 i una de les millors del món el 2035”, va afirmar Murtra davant els accionistes durant la junta celebrada aquest març.