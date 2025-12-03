Marcelo, Casillas, DjMariiO i Spursito lideraran LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE

LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE torna el 9 de desembre a CALLAO CITY LIGHTS amb una nova edició que reuneix llegendes de LALIGA i creadors de contingut.
Agafant el testimoni de LALIGA FC 25 RUSH —l’activació amb major abast en la història de LALIGA al costat d’EA SPORTSTM—, aquest nou format manté l’icònic duel entre streamers i llegendes, dividit en dues parts: una primera, jugada dins de l’EA SPORTS FC 26 i una segona, disputada en terreny de joc real.
Enguany, els aficionats prendran el control en temps real de les decisions clau durant el partit, reflectint la visió central d’EA SPORTS FC 26. Els protagonistes de la trobada seran en LALIGA CLASSIC TEAM Marcelo, Iker Casillas, Forlán, Jose Mª Gutiérrez ‘Guti’ i Joan Capdevila. L’equip de streamers l’integren DjMariiO, Westcol, Lucía Borró, Darío Eme Hac i Spursito.
A més, la retransmissió podrà seguir-se a través de l’operador nacional DAZN, així com en el canal de YouTube de DjMaRiiO i en els canals oficials de LALIGA. LALIGA FC 26 COMMUNITY CHALLENGE reunirà deu protagonistes —cinc d’ells líders absoluts de la comunitat i cinc llegendes de LALIGA CLASSIC XI, en un enfrontament que fusionarà espectacle, immersió i participació col·lectiva. Streamers i llegendes competiran en un format que evoluciona la proposta de 2024 i que converteix a l’audiència en el motor de la competició: des de regles especials i moments clau del partit. Per primera vegada, els aficionats influiran en el partit a través de votacions en directe en MILIGA, en les comunitats de creadors i en els canals oficials de LALIGA. Seran ells els qui decideixin regles especials, accions de joc i moments clau de la trobada real.
LALIGA CLASSIC XI TEAM
Aquesta edició introdueix una altra novetat: l’Equip de Llegendes competirà sota el nom oficial “LALIGA CLASSIC XI TEAM”, disponible en Partit Ràpid i Rush en EA SPORTS FC 26, que ara incorpora una plantilla oficial formada per les llegendes més icòniques de LALIGA. D’aquesta selecció digital, cinc dels seus integrants formaran l’equip que disputarà el partit el dia 9 de desembre.
I és que els aficionats a l’EA SPORTS FC 26 tornaran a reviure grans moments de LALIGA en poder alinear a jugadors mítics que han marcat la història del futbol mundial. Als cinc que competiran en el LALIGA FC 26 COMMUNITY *CHALLENGE s’uneixen altres noms com Zinedine Zidane, Andrés Iniesta o Xavi Hernández, entre altres, tots ells disponibles des d’avui, 2 de desembre.
Jorge de la Vega, director general de Negoci de LALIGA, destaca la rellevància de l’esdeveniment: “Amb aquesta edició fem un pas decisiu: la comunitat deixa d’observar per a convertir-se en el motor del partit. Des de LALIGA i EA SPORTS continuem trencant barreres, impulsant experiències que connecten el futbol i l’univers digital, però enguany el fem posant en mans dels fans el rumb de tot el que ocorre. És la demostració que escoltem, evolucionem i construïm junts”.
Després de l’èxit de la passada edició —amb més de 2 milions d’espectadors en línia, 73.000 assistents presencials, 91 milions d’impressions orgàniques i 900 impactes en mitjans de 39 països— LALIGA i EA SPORTSTM fan un pas més per a consolidar aquest esdeveniment com la cita anual de referència en la cultura futbol–entreteniment a Espanya.
L’elecció d’un cinema, CALLAO CITY LIGHTS, com a escenari, reforça precisament aquesta voluntat de continuar trencant barreres i desdibuixant les línies entre el futbol, l’entreteniment i la cultura. Amb aquesta nova edició, i amb la incorporació del LALIGA CLASSIC XI TEAM com a equip oficial de Llegendes, totes dues institucions reafirmen el seu compromís amb la innovació i amb una comunitat que no sols participa: decideix. LALIGA FC26 COMMUNITY CHALLENGE continua construint ‘Transforming the game’, l’univers conjunt entre LALIGA i EA SPORTSTM, la iniciativa que uneix a totes dues en el seu compromís per construir el futbol del futur, un esport més inclusiu, innovador i connectat, on es derroquin les barreres entre el futbol real i el virtual, tal com suggereix el lema d’EA *SPORTS FC 26, “El Club És Teu”.