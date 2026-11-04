Expo AgriTech 2026 obre les portes de la seva tercera edició. La fira tecnològica més gran del sector agrícola, que se celebra avui i demà, 4 i 5 de novembre, a Màlaga, reunirà més de 8.000 professionals del sector, que hi acudiran per descobrir, de la mà de 217 empreses expositores, les últimes innovacions en maquinària d’última generació, sistemes de reg, automatització i robòtica agrícola, intel·ligència artificial i eines digitals per incrementar la rendibilitat i l’eficiència de les seves explotacions. La celebració de la trobada generarà un impacte econòmic de més de 10 milions d’euros.
Sota el lema «Transforma el teu camp, impulsa el teu futur», la nova edició d’Expo AgriTech posarà el focus en les tecnologies que estan canviant la manera de produir i gestionar els conreus. En aquest sentit, s’hi presentaran 604 innovacions que promouen una agricultura més precisa, eficient, connectada i sostenible, des de tractors i maquinària agrícola avançada d’última generació fins a drons professionals per a l’aplicació de tractaments, la sembra i la monitorització dels conreus, així com robots de polvorització autònoma i sistemes intel·ligents que adapten les aplicacions al volum de vegetació.
La gestió eficient de l’aigua serà un altre dels eixos destacats, amb tecnologies de teledetecció per detectar l’estrès hídric, solucions d’intel·ligència artificial que optimitzen el reg en funció de les necessitats del conreu i del preu de l’electricitat, bombes d’alt rendiment i nanobombolles per millorar la qualitat de l’aigua.
A aquestes propostes s’hi afegiran eines d’intel·ligència artificial per digitalitzar les tasques agrícoles i centralitzar la gestió de les explotacions, sistemes biotecnològics per produir microorganismes beneficiosos directament al camp, solucions per analitzar la salut biològica del sòl i mesurar el carboni emmagatzemat, així com formulacions científiques per millorar el rendiment dels conreus i tecnologies de climatització i assecatge per a hivernacles.
L’espai també mostrarà maquinària agrícola avançada, serveis especialitzats de manteniment i noves aplicacions de l’agricultura regenerativa, que posen de manifest el paper de la innovació tecnològica en l’optimització dels recursos, la reducció de l’impacte ambiental i la millora de la rendibilitat de les explotacions.
TECNOLOGIA
En el marc d’Expo AgriTech 2026 se celebra el Congrés AgriTech 4.0, el fòrum europeu més gran sobre innovació agrícola, que reuneix més de 300 experts per analitzar els principals reptes i tendències que estan transformant el sector. A través d’un programa de ponències i sessions especialitzades, els participants compartiran coneixements, experiències i casos d’èxit per abordar desafiaments com la incertesa geopolítica, l’increment dels costos de producció, l’impacte dels fenòmens climàtics extrems i la necessitat d’impulsar el relleu generacional al camp.
En aquesta edició, el congrés reforça especialment els continguts sobre intel·ligència artificial, economia de la dada, automatització i agricultura de precisió, amb un enfocament pràctic centrat en les aplicacions d’aquestes tecnologies i les oportunitats que ofereixen per millorar l’eficiència, la competitivitat i la rendibilitat de les explotacions.
Per fer-ho, comptarà amb experiències d’empreses i productors de referència, com ara Unica, Moyca, Grupo AN, Trops, Fresón de Palos, IberoPistacho, Freshuelva, CASI, Reyes Gutiérrez i Primaflor, entre d’altres, que compartiran com estan incorporant aquestes solucions als seus models de producció i gestió agrícola.
El congrés també acull el Fòrum de Regions Agrícoles Innovadores, una trobada de responsables autonòmics de Catalunya, la Comunitat Valenciana, Madrid, Andalusia i Múrcia, que compartiran les estratègies que estan desplegant als seus territoris per avançar cap a un model agrari més competitiu, resilient i innovador. El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, clourà un fòrum que vol impulsar la col·laboració entre administracions per reforçar la competitivitat del sector agrari.
INNOVACIÓ
Expo AgriTech 2026 torna a reconèixer la innovació i la capacitat transformadora del sector agrícola. La fira acull la segona edició dels Premis Chaleco Agricultor, coneguts com les «estrelles Michelin de l’agricultura» i organitzats conjuntament amb Asaja, que distingiran els tres millors professionals agrícoles d’Espanya per la seva aposta per la innovació, la sostenibilitat i la tecnologia per millorar l’eficiència i la rendibilitat de les seves explotacions.
Així mateix, s’hi lliuraran els AgriTech Innovation Awards 2026, que reconeixen les empreses que lideren la modernització i la transformació del sector, mentre que l’AgriTech Startup Forum donarà visibilitat a les empreses emergents més innovadores, que presentaran les seves solucions tecnològiques davant d’inversors per impulsar-ne el creixement i la consolidació al mercat.
A aquestes iniciatives s’hi afegirà l’AgriHack Sprint de La Vega Innova, el centre d’innovació digital del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que vol desenvolupar solucions tecnològiques per donar resposta a reptes reals del sector, amb una atenció especial a la gestió dels conreus subtropicals. A més, com a novetat, Asaja celebrarà també en el marc de la fira els Premis Nacionals Jove Agricultor 2026, que posen en valor el talent de les noves generacions i la seva contribució al desenvolupament del món rural.