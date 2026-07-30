Madrid retalla un 14% l’espera per a primeres consultes, un 9% per a proves diagnòstiques i un 7% per a cirurgia durant el primer semestre de l’any
La Comunitat de Madrid (CAM) ha reduït durant el primer semestre de 2026 els temps mitjans d’espera estructural en les seves tres principals llistes assistencials. Segons les dades del portal de llistes d’espera de la Comunitat, entre gener i juny la demora mitjana per a una primera consulta va disminuir un 14,2%, la corresponent a proves diagnòstiques i terapèutiques un 9,2% i la de la llista d’espera quirúrgica un 7%.
Aquesta evolució ha anat acompanyada d’un increment del 18,6% de l’activitat assistencial. Al juny es van dur a terme prop de 100.000 intervencions, consultes i proves diagnòstiques més que a començament d’any, un augment que ha contribuït a reduir en 35.522 persones la llista d’espera estructural, que va passar de 990.185 persones al gener a 954.663 al juny. Només entre maig i juny, el descens va ser de 52.086 pacients.
Les llistes d’espera per a consultes externes són les que van registrar l’evolució més favorable durant el primer semestre de 2026. Entre gener i juny, la demora mitjana per a una primera visita va passar de 69,45 a 59,59 dies, fet que suposa una reducció del 14,2% (9,86 dies menys). Al mateix temps, el nombre de pacients en espera estructural va baixar de 717.774 a 694.961, és a dir, 22.813 persones menys (-3,2%).
La millora també s’aprecia en la demora mitjana prospectiva, l’indicador que estima el temps que haurà d’esperar un pacient que entra en aquell moment a la llista. Aquest paràmetre va disminuir de 55,25 a 44,68 dies, una reducció de 10,57 dies (-19,1%), fet que posa de manifest l’optimització de la capacitat de resposta del sistema.
L’increment de l’activitat assistencial és un dels factors que expliquen aquesta evolució. Al juny es van registrar 490.045 sortides de la llista d’espera, un 21,7% més que al gener. A més, el nombre de pacients atesos va passar de 338.059 a 408.566, cosa que representa 70.507 consultes més i un increment del 20,9% durant els sis primers mesos de l’any.
Proves diagnòstiques
Les llistes d’espera per a proves diagnòstiques i terapèutiques també van registrar una evolució positiva durant el primer semestre de 2026. La demora mitjana per a la realització d’una prova va passar de 56,44 a 51,23 dies, un 9,2% menys (5,21 dies de reducció), mentre que el nombre de pacients en espera estructural es va reduir en 12.342 persones, fins a situar-se en 175.267.
La millora també s’ha reflectit en la demora mitjana prospectiva, que va passar de 33,86 a 27,33 dies, una reducció de 6,53 dies (-19,3%), fet que evidencia una major capacitat de resposta del sistema. Així mateix, l’espera mitjana dels pacients que finalment van ser atesos també va disminuir lleugerament, de 24,30 a 23,83 dies.
L’activitat assistencial va tornar a créixer de manera significativa. Al juny es van registrar 202.090 sortides de la llista d’espera, un 17,7% més que al gener, mentre que el nombre de pacients atesos va augmentar de 153.665 a 179.886. En total, es van fer 26.221 proves més, un increment del 17,1% durant el primer semestre.
La llista d’espera quirúrgica madrilenya també ha consolidat la seva tendència de reducció dels temps d’espera durant el primer semestre de 2026. Entre gener i juny, la demora mitjana estructural va passar de 52,45 a 48,78 dies, fet que suposa un descens del 7% (3,67 dies menys). El nombre de pacients a la llista estructural també es va reduir lleugerament, de 84.802 a 84.435.
La millora ha anat acompanyada d’un increment de l’activitat quirúrgica. Al juny es van registrar 38.773 sortides de la llista, gairebé un 4% més que al gener, mentre que les intervencions corresponents a pacients de la llista estructural van augmentar un 5,6%, fins a arribar a les 36.743. Com a conseqüència, l’espera mitjana dels pacients finalment intervinguts va baixar de 62,96 a 53,72 dies, un 14,7% menys. Si es consideren totes les sortides de la llista, la demora també es va reduir de 69,58 a 58,63 dies, fet que representa un descens del 15,7%.
Un altre dels indicadors que reflecteix aquesta evolució positiva és la reducció dels pacients amb esperes més llargues. El nombre de persones que esperaven més de sis mesos per ser operades va baixar de 1.015 a 975, un 3,9% menys, fins a representar únicament l’1,15% del total de la llista estructural.
La millora dels principals indicadors assistencials ha estat possible gràcies a l’activitat desenvolupada pels hospitals de la xarxa pública madrilenya. Els centres han destacat per la seva capacitat per atendre un major nombre de pacients sense renunciar a l’agilitat en l’accés a l’assistència, exercint un paper clau en l’evolució positiva de les llistes d’espera.
Segons les últimes dades del Servei Madrileny de Salut (Sermas), corresponents al mes de juny, van destacar per la seva eficiència en les llistes d’espera quirúrgiques l’Hospital General de Villalba, amb una demora mitjana de 13,47 dies; l’Hospital Universitari Rey Juan Carlos, amb 16,03 dies; la Fundació Jiménez Díaz, amb 18,72 dies; i l’Hospital Universitari Infanta Elena, amb 22,11 dies. Tots ells pertanyen al model madrileny de gestió sanitària publicoprivada. També es van situar per sota del mes d’espera per a una intervenció quirúrgica l’Hospital Universitari Santa Cristina, amb 27,29 dies, i l’Hospital d’El Escorial, amb 29,34 dies.
Pel que fa a la resolució de les consultes externes, l’Hospital Universitari General de Villalba, amb una demora mitjana de 22,83 dies; l’Hospital Universitari Infanta Elena, amb 23,42 dies; i la Fundació Jiménez Díaz, amb 28,04 dies, van tornar a situar-se per sota del mes d’espera. Els van seguir, ja per sobre d’aquest llindar, l’Hospital Universitari Rey Juan Carlos (30,12 dies), l’Hospital Universitari de Torrejón (32,98), l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón (35,52), l’Hospital Universitari de La Princesa (46,66), l’Hospital Infantil Universitari Niño Jesús (47,24) i l’Hospital Universitari Severo Ochoa (49,27). La resta de centres madrilenys van superar els 50 dies d’espera mitjana.
En proves diagnòstiques, nombrosos hospitals de complexitat mitjana i baixa van registrar temps inferiors a un mes d’espera: l’Hospital Universitari de Torrejón (15,48 dies); l’Hospital Universitari Infanta Leonor (16,86); l’Hospital Central de la Creu Roja San José y Santa Adela (17,41); l’Hospital Universitari Infanta Cristina (18,34); l’Hospital Infantil Universitari Niño Jesús (26,14); i l’Hospital Universitari Infanta Elena (28,93). Entre els grans hospitals de referència madrilenys van destacar pels seus menors temps d’espera l’Hospital Clínic San Carlos, amb 23,83 dies; l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón, amb 36,47 dies; l’Hospital Universitari Ramón y Cajal, amb 36,59 dies; i la Fundació Jiménez Díaz, amb 40,20 dies.