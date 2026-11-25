La demora mitjana dels pacients que esperen una primera consulta externa a la Comunitat de Madrid (CAM) es va reduir a l’octubre en gairebé cinc dies, segons les últimes dades del Servei Madrileny de Salut (Sermas). La demora mitjana en el moment de tall va passar dels 73,78 dies al setembre als 68,81 dies a l’octubre, fet que suposa una reducció del 6,7%.
La millora dels temps d’espera es va produir paral·lelament a un increment de l’activitat assistencial. Durant l’octubre es van registrar 490.881 sortides de la llista, davant de les 474.472 del setembre, un 3,5% més. Així mateix, el nombre de pacients atesos en primera consulta va augmentar un 4,3%, fins a arribar als 414.576, en comparació amb els 397.439 del mes anterior.
A l’octubre es van incorporar a la llista 535.163 pacients nous, un 1,5% més que al setembre, quan se’n van comptabilitzar 527.307. Les sortides van créixer a un ritme més del doble que les entrades. Malgrat això, l’increment de la capacitat d’atenció no va ser suficient per reduir el volum total de pacients pendents, que a l’octubre es va situar en 767.724.
En conjunt, les últimes dades del SERMAS mostren una millora significativa del temps d’espera i un augment de l’activitat assistencial, però aquesta evolució encara no es tradueix en una reducció de la llista estructural. El repte per al sistema sanitari continua sent aconseguir que el ritme més elevat d’atenció permeti absorbir també el volum de pacients que continua incorporant-se al sistema.
Els hospitals que van registrar les demores més baixes per a consultes mèdiques a l’octubre dins de la xarxa sanitària madrilenya van ser els centres de gestió mixta. L’Hospital Universitari General de Villalba va encapçalar la classificació, amb 22,27 dies, seguit de l’Hospital Infanta Elena, amb 22,53 dies, i de la Fundación Jiménez Díaz, amb 26,54 dies, l’hospital d’alta complexitat amb els temps d’espera més baixos. En quarta i cinquena posició es van situar dos centres més que operen sota el model de col·laboració publicoprivada: l’Hospital Rey Juan Carlos, amb 28,15 dies, i l’Hospital de Torrejón, amb 38,13 dies.
Per sota dels dos mesos d’espera també van registrar-se l’Hospital Universitari El Escorial, amb 38,76 dies; el Gregorio Marañón, amb 43,47 dies; La Princesa, amb 46,65 dies; l’Hospital del Tajo, amb 46,75 dies; l’Infanta Cristina, amb 47,32 dies; el Niño Jesús, amb 52,71 dies; l’Hospital de Móstoles, amb 56,63 dies, i el Severo Ochoa, amb 59,13 dies.
El rendiment dels hospitals madrilenys permet que la CAM se situï entre les regions amb els temps d’espera més baixos per a consultes mèdiques de tot Espanya. Segons el Sistema de Llistes d’Espera (SISLE), la regió registra un temps mitjà de 68 dies, clarament per sota de la mitjana nacional, que supera els 100 dies (102); és a dir, 34 dies menys. Aquest comportament també es reflecteix en les principals especialitats de consultes externes. Àrees com Dermatologia, Oftalmologia o Traumatologia, que concentren una part important de la demanda, presenten a Madrid temps inferiors als del conjunt del Sistema Nacional de Salut, on les esperes mitjanes superen sovint els 100 i fins i tot els 130 dies.
Són unes dades significatives si es té en compte l’elevada pressió assistencial que suporta Madrid. Amb 134,69 pacients en espera per cada 1.000 habitants, la comunitat presenta un dels índexs més alts del país i se situa molt per sobre de la mitjana nacional, de 84,42. En altres comunitats amb una elevada pressió assistencial, com Andalusia i Catalunya, l’espera arriba als 136 i 120 dies, respectivament. Només Castella-la Manxa, La Rioja, el País Basc i Cantàbria registren temps inferiors als madrilenys.