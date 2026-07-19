L’ONU impulsa una campanya global per a prohibir els videojocs centrats en “matar” i “fer de la guerra un joc”

L’Alt Representant de l’Aliança de Civilitzacions de Nacions Unides (Unaoc), Miguel Ángel Moratinos, va presentar a Luanda (Angola) una campanya internacional per a alertar sobre els efectes dels videojocs de temàtica bèl·lica en nens i adolescents i obrir un debat global sobre la possibilitat de prohibir aquells l’objectiu principal dels quals sigui “matar” o “destruir”.
Durant la segona jornada de la trobada internacional ‘Un Crit per la Pau, la Fi de les Guerres i el Respecte a la Legalitat Internacional’, organitzat per l’ONU, Moratinos va defensar que “la guerra no és un joc” i va advertir que “els nens són més vulnerables i influenciables i aquests videojocs els estan ensenyant a matar i a destruir, tot el contrari del que haurien d’aprendre”.
El diplomàtic espanyol va explicar que la iniciativa pretén impulsar una reflexió internacional sobre l’impacte educatiu i cultural d’aquesta mena de continguts i avançar cap a mesures que permetin limitar o fins i tot prohibir els videojocs el nucli dels quals sigui la violència armada com a forma d’entreteniment.
La campanya s’emmarca en l’estratègia de l’Aliança de Civilitzacions per a promoure una cultura de pau, diàleg i prevenció de la violència, especialment entre les noves generacions. El fòrum de Luanda reuneix durant dos dies a líders polítics, representants religiosos, joves i organitzacions internacionals amb l’objectiu d’aprovar una Declaració de Luanda centrada en el rebuig a les guerres, el respecte al dret internacional i la convivència entre pobles.
La iniciativa arriba en un context marcat per l’increment dels conflictes armats a nivell internacional. Segons els principals estudis sobre pau i seguretat, el món registra actualment el major nombre de conflictes des del final de la Segona Guerra Mundial, mentre que milions de menors viuen afectats per guerres o situacions de violència extrema, una realitat que Nacions Unides considera prioritària per a reforçar l’educació en valors de pau i convivència.