L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada considera que la segona proposta de compromisos presentada per Telefónica i sotmesa a consulta pública per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) és una oportunitat per adaptar el marc regulador a la realitat actual del mercat espanyol de fibra. Segons l’entitat, la revisió ha de servir per garantir la inversió futura en xarxes, preservar el lideratge d’Espanya en connectivitat i assegurar que l’accés a les infraestructures civils es manté en condicions econòmicament sostenibles.
La CNMC va obrir el 30 de juny una consulta pública sobre la nova proposta de Telefónica per al mercat majorista d’accés a la infraestructura física. El document manté els terminis de provisió i resolució d’incidències de l’oferta MARCo vigent, conserva el procediment de gestió d’operadors i estableix una actualització gradual de les quotes recurrents durant cinc anys. L’Institut sosté que la proposta no restringeix l’accés a conductes, arquetes o canalitzacions, sinó que actualitza les condicions econòmiques sota supervisió reguladora per garantir la sostenibilitat de les infraestructures.
Segons el vicepresident executiu de l’Institut Coordenades, Jesús Sánchez Lambás, la proposta “manté l’accés, preserva la competència i avança cap a unes condicions econòmiques més alineades amb la realitat dels costos i amb la necessitat de continuar invertint en xarxes”. L’entitat defensa que una senda de preus previsible facilita la planificació de les inversions i reforça la seguretat jurídica.
L’Institut també considera que mantenir durant massa temps preus allunyats dels costos reals pot desincentivar la inversió en unes infraestructures que considera essencials per afrontar els nous reptes digitals. En aquest sentit, apunta que altres països europeus, com França, ja han actualitzat les condicions econòmiques d’accés mantenint la competència i defensa que la revisió de MARCo s’ha d’emmarcar en aquesta evolució reguladora europea.