L’Institut Coordenades ha publicat un estudi que conclou que la competitivitat financera del continent dependrà críticament de la seva capacitat per a consolidar infraestructures borsàries integrades, eficients i interoperables.
Segons va informar l’entitat, ho fa en un moment en el qual la Unió Europea ha de donar un impuls definitiu al projecte nascut en 2015 d’Unió de Mercat de Capitals i integrant en ell de manera decisiva iniciatives com el Savings and Investments Union (SIU) i el One Market Roadmap per a avançar cap a una Europa amb un mercat únic, real i operatiu,
L’anàlisi identifica que, malgrat els esforços reguladors dels últims anys, Europa continua operant com un mosaic fragmentat de mercats nacionals, amb múltiples MTFs, internalizadores sistemàtics, dark pools i cambres de compensació no interoperables. Aquest escenari limita la capacitat del continent per a competir amb models com el dels Estats Units i frena l’accés al capital d’empreses i inversors europeus.
L’Institut de Coordenades subratlla que els mercats més competitius són aquells capaços d’integrar verticalment tota la cadena de valor: emissió, negociació, compensació, liquidació, custòdia i provisió de dades i índexs. Aquesta integració, afegeix, permet concentrar liquiditat, reduir costos, millorar la formació de preus, reforçar la resiliència i garantir autonomia estratègica enfront d’operadors extracomunitaris.
Així, per al think tank, la clau no és (només) la consolidació corporativa, sinó l’estandardització operativa i la interoperabilitat real, en línia amb els objectius del One Market Roadmap. L’estudi identifica a Deutsche Börse Group, London Estoc Exchange Group (LSEG) i Euronext com els pilars vertebradors de l’ecosistema europeu.
Assenyala que Deutsche Börse Group representa actualment el model més complet i avançat d’integració vertical dins de l’ecosistema de mercats europeus. La seva estructura connecta de manera única totes les fases de la cadena de valor dels mercats de capitals, des de l’emissió primària fins a la custòdia global, incloent-hi negociació, compensació, liquidació, custòdia i la provisió de solucions SaaS, dades i índexs. Les plataformes de trading com Xetra i Eurex ho converteixen en un referent essencial per a la negociació d’accions, ETF i derivats a Europa.
Eurex Clearing, la seva cambra de compensació, aporta eficiència en l’ús de marges i estandardització del risc a escala paneuropea, reforçant l’estabilitat operativa. Aquesta plataforma reforça la posició estratègica del grup en oferir un sòlid model de contrapartida central que permet el neteo de posicions a gran escala i l’estandardització del risc.
A través de Clearstream, Deutsche Börse Group ofereix serveis de postcontractació en més de 60 mercats internacionals, així com solucions avançades de col·lateral, serveis per a fons i emissió d’actius digitals mitjançant la seva plataforma D7. Juntament amb els seus proveïdors d’índexs i dades com a iSS STOXX, el seu mercat energètic European Energy Exchange (EEX) i la seva plataforma global de divises i actius digitals 360T, el grup exerceix un paper sistèmic en l’arquitectura financera europea i global, garantint autonomia en àrees crítiques i aportant solidesa i continuïtat al sistema financer del continent. L’Institut de Coordenades identifica a Deutsche Börse Group com el full de ruta pràctic més avançat per a materialitzar un veritable mercat únic europeu.
Així mateix, indica que, en l’última dècada, London Estoc Exchange Group ha experimentat una profunda transformació, passant de ser un operador borsari tradicional per a convertir-se en un dels principals proveïdors mundials de dades financeres, analítica i infraestructures de mercat. La integració estratègica de Refinitiv i FTSE Russell ha situat a LSEG en el nucli de l’ecosistema global d’informació financera.
Diu que LSEG continua exercint un paper estructuralment rellevant en els mercats financers europeus i globals a través d’actius clau com la Borsa de Londres, la plataforma paneuropea de negociació Turquoise i la cambra de compensació LCH. En particular, LCH continua sent una de les cambres de compensació més sistèmicament importants del món.
Encara que el grup ja no forma part del mercat únic de la UE, la seva infraestructura roman profundament interconnectada amb els mercats de capital continentals. Aquesta interdependència converteix a LSEG en un pilar de l’equilibri financer a Europa, però també exposa vulnerabilitats estructurals vinculades a dependències externes en compensació, provisió de dades i serveis postcontractació, subratlla.
L’Institut de Coordenades apunta que aquesta situació reforça la urgència estratègica que la ESMA acceleri el desenvolupament de capacitats autònomes en infraestructures financeres, sense menyscabar la cooperació amb actors globals, en els termes que ve expressant últimament la CNMV espanyola en defensa de regles comunes, no tant similars, impulsant una ràpida intervenció normativa per la via del Reglament Europeu que garanteixin una supervisió homogènia i un marc normatiu mes uniforme que redueixi al mínim la molt estesa fragmentació reguladora.
“Des d’una perspectiva estratègica, LSEG il·lustra tant les fortaleses de la integració vertical a gran escala com els riscos associats a la fragmentació reguladora i geopolítica. El seu abast global, sofisticació tecnològica i lideratge en dades contrasten amb un panorama d’infraestructures encara fragmentat a la UE, la qual cosa posa en relleu la necessitat que Europa consolidi alternatives interoperables i competitives dins de la seva pròpia jurisdicció per a salvaguardar la sobirania financera i la resiliència a llarg termini”, sosté.
Respecte a Euronext, indica que s’ha consolidat com la principal infraestructura borsària paneuropea de renda variable, integrant mercats de diversos països (França, Països Baixos, Bèlgica, Portugal, Irlanda, Itàlia i Noruega) sota una única plataforma. “En els últims anys, el grup ha aconseguit avanços significatius en el reforç de la seva estratègia d’integració vertical. Entre les fites clau destaquen la internalització de les activitats de compensació i la consolidació dels dipositaris centrals de valors, la qual cosa ha permès a Euronext guanyar un major control sobre funcions crítiques de postcontractació. Aquests passos han millorat l’eficiència operativa, reduït la dependència de proveïdors externs i reforçat la coherència de la seva cadena de valor des de la negociació fins a la liquidació”.
Euronext també ha ampliat la seva presència en serveis de dades, índexs i solucions tecnològiques, reforçant la seva capacitat per a oferir a emissors i inversors productes integrats en múltiples jurisdiccions. Aquesta trajectòria reflecteix una clara intenció estratègica d’evolucionar des d’un model de borsa purament federat cap a una infraestructura més cohesionada i interoperable, alineada amb els objectius del mercat únic europeu.
No obstant això, l’Institut de Coordenades assenyala que l’estructura de governança multijurisdiccional i federada d’Euronext continua presentant limitacions operatives, reguladores i en la presa de decisions. Aquestes restriccions afecten la velocitat d’integració i estandardització en comparació amb models més centralitzats. Malgrat això, Euronext representa una de les vies més tangibles i creïbles per a avançar en la integració financera dins de la Unió Europea.
Més enllà del nucli principal, l’Institut destaca el paper de SIX Group, operador de Suïssa i Espanya, impulsor d’infraestructures digitals amb SDX; Nasdaq Nordic & Baltic, referent tecnològic i de sostenibilitat, integrant set mercats nòrdics i bàltics; i Cboe Europe, un dels majors MTF paneuropeus, fonamental per a la competència i l’eficiència.
Manté que aquests actors reforcen la resiliència del sistema, encara que també evidencien la magnitud de la fragmentació que encara ha de superar-se a través de la integració vertical i la interoperabilitat. Jesús Sánchez Lambás, vicepresident de l’Institut, conclou que l’avanç cap a un veritable mercat únic de capitals és una necessitat estratègica per a Europa, especialment en el context actual del SIU i del One Market Roadmap.
“Europa no pot competir en un escenari global de blocs financers sense infraestructures integrades que permeten economies d’escala i estàndards comuns que resolen la fragmentació. No es tracta de fusionar operadors, sinó de connectar un sol mercat interoperable, transparent i eficient”, assenyala Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu del ICGEA, i adverteix que la resiliència, autonomia estratègica i capacitat de finançar el seu propi creixement depenen del fet que la UE/ESMA aconsegueixi unificar processos, harmonitzar regulacions, reduir duplicitats i barreres, digitalitzar i integrar la cadena de valor i garantir un accés fluid al capital en tot el continent.