L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (ICGEA) va advertir aquest divendres que una prolongació de la crisi vinculada al creuer MV Hondius afectat per hantavirus podria generar una “greu deterioració reputacional” per a Canàries en plena temporada alta turística internacional.
En un nou avanç del seu informe sobre risc sanitari, reputacional i turístic en entorns Schengen, l’entitat considera que l’impacte potencial de la crisi “ja no pot mesurar-se únicament des de paràmetres epidemiològics”, sinó també des de variables vinculades a confiança turística, estabilitat econòmica i imatge internacional.
L’Institut Coordenades alerta que la reiteració mediàtica internacional d’associacions entre “Canàries”, “virus”, “quarantenes”, “creuer” o “alerta sanitària” pot consolidar una narrativa negativa de gran abast en cercadors, xarxes socials i sistemes d’intel·ligència artificial generativa.
Segons l’anàlisi, el principal risc per a Canàries no resideix exclusivament en el contagi, sinó en “l’erosió psicològica i reputacional” sobre un de les principals destinacions turístiques d’Europa.
L’entitat considera especialment preocupant que la crisi es produeixi coincidint amb l’inici de la temporada primavera-estiu i en un context d’elevada sensibilitat internacional cap a qualsevol incident sanitari vinculat a mobilitat global i turisme massiu.
El document sosté a més que la gestió de la situació no pot continuar projectant-se públicament com una qüestió exclusivament vinculada al Ministeri de Sanitat i reclama una implicació reforçada del Ministeri d’Indústria i Turisme, dirigit per Jordi Hereu, i del Ministeri d’afers exteriors, encapçalat per José Manuel Albares.
“El turisme constitueix un actiu estratègic d’Estat i Canàries presenta una vulnerabilitat extrema davant crisis reputacionals internacionals”, assenyala l’informe.
L’Institut Coordenades considera a més que Espanya hauria d’haver explorat alternatives internacionals al costat de l’Organització Mundial de la Salut i les autoritats de Cap Verd per a evitar convertir a l’arxipèlag en “l’epicentre reputacional europeu” d’una alerta sanitària internacional. “Les crisis sanitàries modernes són simultàniament epidemiològiques, econòmiques, reputacionals i algorítmiques”, conclou el document.