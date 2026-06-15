L’Associació Espanyola de Consumidors ha publicat l’Informe Nacional de Fotoprotecció 2026, una guia orientada a ajudar els consumidors a identificar els productes solars més recomanables del mercat espanyol. Entre les marques i categories analitzades, l’associació ha seleccionat Fusion Water Magic SPF 50, de la multinacional espanyola ISDIN, com el millor fotoprotector facial urbà.
L’informe avalua aspectes com la protecció davant la radiació ultraviolada, la tolerància dermatològica, la facilitat d’aplicació, l’experiència d’ús, la disponibilitat al mercat i la relació qualitat-preu, amb l’objectiu d’oferir una orientació pràctica als consumidors durant la temporada estival.
En la categoria de Millors Fotoprotectors Facials Urbans 2026, la classificació és la següent:
- ISDIN Fusion Water Magic SPF 50
- La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Fluido Invisible SPF 50+
- Eucerin Sun Oil Control Dry Touch SPF 50+
- Heliocare 360 Gel Oil-Free SPF 50
- Bioderma Photoderm Aquafluide SPF 50+
Pel que fa als Millors Fotoprotectors Familiars 2026, el rànquing és:
- Nivea Sun Protect & Hydrate SPF 50+
- ISDIN Gel Cream Wet Skin SPF 50
- Avène Intense Protect SPF 50+
- La Roche-Posay Anthelios Family Spray SPF 50+
- Eucerin Sensitive Protect Sun Lotion SPF 50+
En la categoria de Millors Fotoprotectors Infantils 2026 destaquen:
- Avène Spray Niños SPF 50+
- Bioderma Photoderm Pediatrics Lait SPF 50+
- ISDIN Fusion Water Magic Pediatrics SPF 50
- La Roche-Posay Anthelios Dermo-Pediatrics SPF 50+
- Garnier Delial Niños Sensitive Advanced SPF 50+
La classificació de Millors Fotoprotectors per a Pell Sensible 2026 està encapçalada per:
- Avène Intense Protect SPF 50+
- Heliocare 360º Mineral Tolerance Fluid SPF 50
- Bioderma Photoderm AR SPF 50+
- Eucerin Sensitive Protect SPF 50+
- A-Derma Protect AD SPF 50+
En l’apartat de Millors Fotoprotectors Esportius 2026 figuren:
- Heliocare 360 Sport Stick SPF 50+
- ISDIN Fusion Gel Sport SPF 50
- La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Fluido Invisible SPF 50+
- Avène Sport Fluid SPF 50+
- Eucerin Actinic Control MD SPF 100
Finalment, entre els Millors Fotoprotectors Capil·lars 2026 es troben:
- René Furterer Solaire Fluide d’Été Protecteur KPF 50+
- Kérastase Soleil Huile Sirène
- ISDIN Scalp & Hair Spray SPF 50
- Phyto Plage Voile Protecteur
- Nuxe Sun Oli Protector Solar per al Cabell
Per elaborar aquest estudi, l’Associació Espanyola de Consumidors explica que la selecció dels productes s’ha basat en l’anàlisi documental, la revisió de l’etiquetatge, la disponibilitat al mercat espanyol, el posicionament dermatològic, les característiques declarades pels fabricants, l’experiència d’ús, la relació qualitat-preu i l’adequació a perfils específics de consumidors.
L’entitat puntualitza, però, que l’informe no substitueix un assaig de laboratori propi, ja que per certificar definitivament els nivells de protecció SPF i UVA caldria realitzar proves independents d’acord amb la normativa ISO.
Entre els criteris d’avaluació emprats en l’estudi hi figuren la protecció UVB/SPF, la protecció UVA, la resistència a l’aigua i a la suor, la tolerància dermatològica, la claredat de l’etiquetatge, la facilitat d’aplicació, la textura i experiència d’ús, la relació qualitat-preu, la disponibilitat a Espanya i l’adequació al perfil d’ús.