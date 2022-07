L’hostaleria aposta pel ‘mystery shopping’ en plena inflació històrica

Vuit de cada deu empresaris hostalers ja noten el canvi en l’actitud dels consumidors a causa de la important pujada de la inflació, segons la patronal Hostaleria d’Espanya. Aquest canvi es resumeix en una menor despesa mitjana i en una menor afluència per part dels clients als establiments. Tenint en compte que a Espanya hi ha més de 315.000 establiments que donen feina a 1,7 milions de persones i que el sector representa el 6,4% del PIB, les solucions que existeixen per a remuntar la situació, com el mystery shopping, es converteixen en clau, especialment en període vacacional.

En un context de pujada de preus, els consumidors s’instal·len en el much more for more, així que la compensació esperada ha de venir de la mà d’un servei excel·lent, que comença a l’entrada a l’establiment. Segons dades de IO Recerca, líder en l’ús de mystery shopping per a estudis de mercat, un bon acolliment del client quan entra en una cafeteria, restaurant o hotel incrementa en 1,7 punts la seva satisfacció amb l’espai, reduint considerablement el walk out, anar-se de l’establiment, i augmentant la possibilitat que tornin.

Més concretament, segons MSPA (Mystery Shopping Professionals Association) hi ha casos d’èxit que arriben a increments de vendes similars a 300% en un mes, com alguns restaurants en els aeroports internacionals més importants.

El mystery shopping aplicat a l’hostaleria, a més d’augmentar les probabilitats d’atreure clientela, també és clau per a verificar si els establiments compleixen amb els protocols i normes establertes, com les de sanitat i neteja, la climatització, si es respecten les normes de qualitat, com comprovar si els productes estan en bon estat, i si el tracte que s’ofereix als treballadors es correspon als estàndards marcats per l’estratègia empresarial.

Amb l’ús d’aquesta tècnica, es responen preguntes com: Quant espera el client fins que és atès? Quant transcorre entre la comanda i el servei? Hi ha algú atent durant el menjar, si el client necessita alguna cosa? És adequada la temperatura del menjar i la beguda? L’olor de l’establiment és agradable? Hi ha algú vetllant perquè els serveis estiguin nets i dotats de tot el necessari? I si alguna cosa no va bé: quin és el protocol d’atenció? En acabar, algú s’ha interessat per com ha estat l’experiència? Quant temps ha d’esperar el client al fet que portin el compte?

En un moment en el qual la despesa mitjana i afluència és menor, augmentar les possibilitats que els consumidors tornin gràcies a la cura de tots els detalls que conformen un bon servei és clau per a aquest sector.

Malgrat que la tècnica es basa a fer creure als treballadors que el client és real, els millors resultats sorgeixen quan els encarregats saben que l’empresa sol utilitzar aquesta tècnica de mesurament. És llavors quan reiteren una vegada i una altra el procés correcte amb cada client, convertint-lo així en un hàbit.