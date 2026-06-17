L’Hospital Universitari Sagrat Cor (HUSC) ha estat reconegut per la Societat Espanyola de Cirurgia de Maluc per la seva contribució al desenvolupament de la cirurgia protèsica a Zanzíbar, a l’Àfrica oriental, a través del projecte de cooperació internacional en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia que impulsa conjuntament amb la Fundació Neurocirurgia, Educació i Desenvolupament (NED) de València.
La distinció reconeix la tasca de l’equip liderat pel Dr. Aamer Malik, especialista del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’HUSC i coordinador del projecte per a la Fundació NED. La iniciativa ha impulsat fins ara 28 missions voluntàries, amb una mitjana d’unes 30 cirurgies en cadascuna.
«Aquests reconeixements ens animen a continuar treballant per deixar coneixements, recursos i experiència a l’equip local. Té un gran impacte social, amb bons resultats en la gran majoria de pacients joves, malalts i amb discapacitat severa que operem. Quan el Govern local s’ha implicat, hem aconseguit un avenç significatiu en el desenvolupament i l’autonomia dels professionals locals», va afirmar el doctor Aamer Malik.
Cooperació
El programa es desenvolupa en col·laboració amb la Fundació NED, el Govern de Zanzíbar i professionals sanitaris locals, sota una filosofia basada en «Educar, Equipar i Tractar». La prioritat d’aquesta iniciativa és la formació de professionals locals mitjançant estades de fellowship en artroplàstia o formació especialitzada a Barcelona, adaptades al pla formatiu de Zanzíbar en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
En l’àmbit assistencial, l’activitat se centra en la cirurgia protèsica de maluc i genoll, la cirurgia traumatològica, els procediments pediàtrics i la patologia traumàtica complexa. Dues vegades l’any, un equip multidisciplinari format per traumatòlegs, anestesiòlegs i personal d’infermeria es desplaça a Zanzíbar per dur a terme activitat quirúrgica i docent conjuntament amb els equips locals.
Durant les missions es formen equips mixtos al quiròfan, a les consultes i a les sessions clíniques, amb l’objectiu de transferir coneixement i reforçar l’autonomia assistencial del sistema sanitari local. Un dels avenços més rellevants ha estat la implicació progressiva del Govern de Zanzíbar en el subministrament d’implants per a cirurgia protèsica, un pas clau per a la sostenibilitat del programa.
Docència
La vessant docent constitueix un dels pilars del projecte, ja que, a més de la formació in situ durant les missions, l’Hospital Universitari Sagrat Cor ha impulsat programes formatius a Barcelona dirigits a especialistes procedents de l’Àfrica oriental. Des del 2022, l’hospital també ha consolidat una rotació de sis setmanes per a residents R5 de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de Barcelona en hospitals universitaris africans. Aquesta experiència busca complementar la formació tècnica amb una mirada més àmplia sobre la pràctica mèdica en contextos amb recursos limitats.
«La cooperació també forma qui hi participa. Per als nostres residents, treballar en aquests entorns suposa sortir de la zona de confort, comprendre altres realitats sanitàries i adquirir una sensibilitat social i professional que difícilment s’aprèn aquí», va concloure el doctor Malik.