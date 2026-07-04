L’Hospital Universitari Rei Joan Carles impulsa la formació avançada en tècniques respiratòries mínimament invasives

La manera de diagnosticar les malalties toràciques complexes està canviant, i enfront d’abordatges més invasius, la pneumologia intervencionista permet estudiar lesions pulmonars i pleurals mitjançant procediments més precisos, segurs i menys agressius per al pacient.
Aquesta evolució assistencial ha estat l’eix del curs teoricopràctic d’intervencionisme avançat ‘Forward Academy Pneumologia PIB’, que ha acollit l’Hospital Universitari Rei Joan Carles de Móstoles (Madrid). Els seus professionals han compartit amb especialistes d’altres centres d’Espanya els seus coneixements i experiència en tècniques d’última generació com la ecobroncoscopia, l’ecografia toràcica, les biòpsies ecoguiades o la va criar-EBUS.
“Aquestes tècniques obren noves possibilitats en el diagnòstic respiratori, però el seu veritable valor depèn de l’experiència dels professionals que les apliquen”, assenyala Mercedes García-Salmones Martín, cap del Servei de Pneumologia de l’hospital mostoleño. “Per això, la formació avançada és clau, perquè ajuda a manejar procediments complexos amb seguretat, millora la presa de decisions clíniques i contribueix a oferir una atenció de major qualitat en malalties com el càncer de pulmó o la patologia pleural”.
DIAGNÒSTIC PREVI
El gran avanç de la pneumologia intervencionista, les tècniques de la qual no estan implementades encara en molts hospitals del panorama nacional, radica en la seva capacitat per a obtenir informació en temps real i dirigir les biòpsies amb precisió mil·limètrica. Eines com el EBUS (ecobroncoscopia o ultrasò endobronquial), que combina la visió endoscòpica amb l’ecografia, resulten vitals avui dia per al diagnòstic i l’estadificació del càncer de pulmó, en permetre visualitzar estructures mediastíniques de difícil accés.
Al seu torn, l’ecografia toràcica i les biòpsies ecoguiades garanteixen l’avaluació de lesions pulmonars perifèriques amb alta seguretat, minimitzant complicacions habituals en altres procediments, com el pneumotòrax. Per part seva, tècniques més avançades com la va criar-EBUS (criobiopsia transbronquial mediastínica guiada per ultrasò endobronquial) aconsegueixen extreure mostres de teixit de major grandària i qualitat. Aquest factor és determinant per a millorar el rendiment diagnòstic i facilitar els estudis moleculars, la base de l’actual medicina personalitzada.
“Per al pacient, disposar de professionals amb formació avançada en aquestes tècniques suposa un benefici directe i molt tangible”, apunta l’Estefanía Llopis Pastor, cap associada del Servei de Pneumologia del Rei Joan Carles, que subratlla avantatges de la tècnica com que “permet accedir a procediments mínimament invasius que redueixen la necessitat de cirurgies diagnòstiques, amb menor risc i major confort, i facilita diagnòstics més ràpids i precisos per a iniciar abans el tractament adequat”.
Totes aquestes eines tenen un paper central en les neoplàsies toràciques, però la seva utilitat s’estén a l’estudi d’adenopaties mediastíniques, possibles metàstasis, malalties inflamatòries com la sarcoïdosi, infeccions com la tuberculosi i patologies de la pleura (vessaments o engruiximents sospitosos).
ENTRENAMENT
El desenvolupament d’aquest intervencionisme de precisió exigeix una corba d’aprenentatge altament especialitzada. Per a respondre a aquesta necessitat, el curs celebrat a l’Hospital Universitari Rei Joan Carles ha optat per un format immersiu que ha combinat sessions teòriques, entrenament pràctic en models sintètics i la resolució de casos clínics en directe.
Durant les jornades, els facultatius de l’hospital mostoleño han format als companys assistents en l’abordatge de lesions adjacents a la pleura, biòpsies i puncions transtoràciques, i han aprofundit en l’optimització de tècniques capdavanteres com la ecobroncoscopia lineal, EUS-B, elastografía, C-Cryo-*EBUS, EBUS radial, l’ús de la criosonda i la navegació electromagnètica.
Aquesta combinació de teoria, simulació en un entorn segur i pràctica clínica real impulsa el desenvolupament d’unitats especialitzades i afavoreix el treball multidisciplinari, destaca per la seva part el Dr. Eduardo Solís, especialista del Servei de Pneumologia del centre mostoleño. I és que, amb aquesta iniciativa, l’Hospital Universitari Rei Joan Carles reafirma la seva aposta per una medicina precisa, menys invasiva i centrada en escurçar els temps de diagnòstic de les malalties respiratòries més greus.