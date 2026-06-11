L’Hospital Universitari Rey Juan Carlos de la Comunitat de Madrid ha celebrat una nova edició de la seva Jornada d’Actualització en Ginecologia i Obstetrícia, una trobada adreçada a professionals sanitaris en què “es van revisar els principals avenços en el diagnòstic, tractament i prevenció d’algunes de les patologies més freqüents que afecten la salut de la dona”.
En aquesta jornada es van actualitzar coneixements entre metges especialistes, tant hospitalaris com d’Atenció Primària, i llevadores, amb l’objectiu d’oferir una atenció cada vegada més segura, eficaç i basada en l’evidència científica, segons va explicar la doctora María de Matías, cap associada del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia del centre de Móstoles.
La jornada es va estructurar en quatre grans taules de treball. La primera es va centrar en la patologia cervical, els cribratges citològics, el Cervicam (programa de detecció precoç del càncer de cèrvix de la Comunitat de Madrid) i el paper de la vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH) en la prevenció del càncer de coll uterí.
En aquest àmbit, una de les principals novetats va ser el canvi cap a un cribratge poblacional, en lloc de l’oportunista, basat en la detecció del VPH, que permet identificar amb més sensibilitat les dones amb risc de desenvolupar lesions precursores del càncer i facilita una detecció més precoç i un seguiment més individualitzat.
Un altre bloc va abordar la ginecologia integrativa i l’obesitat, amb especial atenció a la menopausa, l’endometriosi i la síndrome d’ovari poliquístic, actualment denominada síndrome ovàrica metabòlica poliendocrina. Aquest enfocament contempla la dona de manera global i combina tractaments mèdics basats en l’evidència amb intervencions orientades a millorar els hàbits de vida, la nutrició, l’activitat física i el benestar emocional.
En aquest sentit, els especialistes van remarcar que la salut de la dona no ha de dependre només del tractament farmacològic, sinó també de la prevenció, els hàbits saludables i l’acompanyament individualitzat, especialment en patologies cròniques.
La menopausa va ser un altre dels temes destacats. Més enllà de símptomes com els fogots o les alteracions menstruals, els experts van subratllar que aquesta etapa és una oportunitat per prevenir riscos futurs. La disminució d’estrògens pot afavorir canvis metabòlics i augmentar el risc d’hipertensió, diabetis o malalties cardiovasculars, fet que reforça la importància d’un enfocament integral de la salut.
La patologia del sòl pelvià també va tenir un espai específic, amb la revisió de problemes com la incontinència urinària, el prolapse d’òrgans pèlvics, la incontinència fecal o el dolor pèlvic. Es tracta d’alteracions amb un fort impacte en la qualitat de vida però encara infradiagnosticades.
Entre els símptomes d’alerta que haurien de motivar consulta mèdica hi ha les pèrdues d’orina, la urgència miccional, la sensació de buidatge incomplet, el restrenyiment persistent, la sensació de pressió vaginal o el dolor en les relacions sexuals. La jornada també va destacar el paper clau de l’Atenció Primària en la detecció precoç.
L’últim bloc es va dedicar a l’obstetrícia i la reproducció assistida, amb ponències sobre anèmia en l’embaràs, nutrició gestacional i control del guany de pes. Els especialistes van insistir en la importància d’optimitzar la salut de la dona abans de la concepció i durant la gestació.
La doctora María de Matías va assenyalar la importància de la consulta preconcepcional per identificar riscos, ajustar tractaments i assegurar una suplementació adequada, especialment amb àcid fòlic. Durant l’embaràs, el seguiment nutricional ha de ser individualitzat per evitar complicacions com la diabetis gestacional o la hipertensió.
Finalment, la jornada va abordar l’anèmia ferropènica com una de les complicacions més freqüents durant l’embaràs, destacant la importància de la seva prevenció, detecció precoç i tractament amb ferro oral o intravenós quan sigui necessari.