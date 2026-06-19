La fragmentació del mercat europeu de telecomunicacions està comprometent la capacitat del continent per competir en tecnologies clau com el 5G, el cloud, la intel·ligència artificial i la ciberseguretat, en limitar l’escala empresarial i frenar la inversió en infraestructures crítiques, segons el diagnòstic compartit per la Comissió Europea i les principals associacions del sector.
L’informe de Mario Draghi sobre competitivitat advertia que Europa ja no pot recolzar-se en els factors que van impulsar el seu creixement en el passat i necessita una nova trajectòria basada en inversió, innovació i capacitat industrial. En aquesta línia, Connect Europe sosté que el sector afronta una situació d’infrainversió persistent i fragmentació que requereix correccions urgents.
Aquesta manca d’escala ja té un impacte visible sobre les xarxes i els serveis avançats. GSMA calcula que Europa necessitarà 475.000 milions d’euros fins al 2035 per completar la transició al 5G i recuperar el lideratge digital, però només té previst mobilitzar uns 270.000 milions, fet que deixa una bretxa inversora de 205.000 milions.
El retard també es reflecteix en els indicadors de desplegament. Connect Europe assenyala que, a finals de 2025, la cobertura 5G europea arribava al 94,9% de la població, per sota dels Estats Units, la Xina, el Japó i Corea del Sud, i que en 5G standalone —la versió més avançada d’aquesta tecnologia— Europa continuava igualment endarrerida respecte als seus principals competidors.
La indústria defensa que el problema va més enllà de la connectivitat tradicional, ja que les telecos són ja una plataforma de serveis tecnològics sobre la qual s’assenten el cloud, el edge computing, la seguretat digital i la IA aplicada a empreses i administracions. En aquesta línia, Telefónica subratlla que sense xarxes fiables i d’alta capacitat no pot existir economia del dada ni autonomia tecnològica europea, mentre Connect Europe situa el sector com una infraestructura estratègica per a la sobirania tecnològica del bloc.
Les grans operadores europees fa temps que reclamen un canvi regulatori que permeti guanyar dimensió. Orange i Deutsche Telekom van defensar en una declaració conjunta del 2025 que la “massa crítica” és una condició prèvia per al creixement, la competitivitat i la inversió en innovació, i van demanar una reforma profunda del marc europeu de telecomunicacions.
Telefónica ha traslladat un missatge similar en reconèixer que la inversió al mercat europeu ha estat ineficient per la falta d’escala dels operadors en comparació amb els Estats Units i la Xina, on hi ha menys companyies i de més gran mida.
La pressió per actuar no prové només de les telecos. GSMA i Connect Europe han recolzat les recomanacions de Draghi i reclamen mesures per facilitar la consolidació, simplificar la regulació i harmonitzar la política d’espectre, ja que consideren que sense aquests canvis Europa continuarà perdent capacitat per competir a escala global.
En paral·lel, les operadores intenten demostrar que una major cooperació paneuropea pot traduir-se en capacitats industrials concretes. Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, TIM i Vodafone van presentar al Mobile World Congress de 2026 un primer edge continuum federat europeu, concebut per desplegar aplicacions de forma segura i escalable en diversos països i reforçar la sobirania de les dades i la interoperabilitat.