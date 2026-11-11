Les estacions de Grandvalira Resorts inverteixen 42,8 milions per a la temporada d’hivern 2026-2027

Les estacions de Grandvalira Resorts han presentat les novetats per a la temporada d’hivern 2026-2027, que està previst que comenci el 4 de desembre i es prolongui fins al 4 d’abril, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Aquests hiverns invertiran els dominis d’Andorra la xifra rècord de 42,8 milions d’euros, un 9,7% més que la temporada passada.
De la inversió total, 34,3 milions corresponen a Grandvalira, 4,5 milions a Pal Arinsal i 4 milions a Ordino Arcalís. Els principals eixos a què es destinaran aquestes inversions són la garantia de neu, amb un salt de gran magnitud en la capacitat de producció instantània i emmagatzematge d’aigua, noves instal·lacions i infraestructures als diferents sectors, la incorporació de solucions digitals que optimitzen l’experiència del client, així com noves propostes gastronòmiques.
Tot això en una temporada on les estacions d’Andorra tornaran a ser seu de grans esdeveniments internacionals. El director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, ha explicat durant la presentació que fa anys que treballen “amb una visió a mitjà i llarg termini, i aquesta temporada culminem molts projectes, alhora que anunciem altres nous que ens permeten mirar al futur amb bones perspectives. L’objectiu és seguir incrementant la qualitat de les nostres estacions i consolidar Andorra com un destí d’esquí de referència internacional”.
Les estacions de Grandvalira Resorts han invertit 39,1 milions d’euros des de la temporada 2022-2023 en millores de la xarxa d’innivació dels seus dominis per reforçar constantment la seva posició com a referents en garantia de neu als Pirineus. Amb un 66% de la superfície esquiable dels dominis coberta per la xarxa d’innivació, les estacions d’Andorra segueixen fent passos de gegant en l’optimització de la producció de neu.
Una de les actuacions principals per a aquest hivern és l’augment de la capacitat d’emmagatzematge d’aigua. Grandvalira la incrementa un 39%, passant de 370.000 a 515.000 m³, gràcies al nou llac del Vaquer, a Grau Roig, de 100.000 m³, ia la nova bassa de la Solana del Forn, a Soldeu, de 45.000 m³. A Ordino Arcalís, la nova bassa de la Coma, de 36.000 m³, permet passar de 8.000 a 44.000 m³ de capacitat total, fet que suposa un creixement del 450%. Les noves basses també incorporen l’innovador sistema de refrigeració de l’aigua, que permet reduir fins a un 90% el consum elèctric associat a aquest procés i que també s’ha instal·lat en 3 basses més de Grandvalira.
L’altre gran eix de millora és el creixement del 22% en la capacitat de producció instantània de neu a totes les estacions aquest hivern. Tot plegat, les actuacions realitzades reforcen la capacitat de les estacions per produir més neu en menys temps, aprofitar al màxim les finestres de fred i oferir unes condicions òptimes durant tota la temporada, amb una gestió més eficient dels recursos.
Així, Grandvalira ha reconstruït la sala de bombes 3 i, juntament amb la nova sala del llac del Vaquer, augmenta la seva capacitat de producció simultània fins a 6.250 m³/h d’aigua transformada en neu de cultiu o, el que és el mateix, pot posar en marxa 795 canons simultàniament per cobrir les pistes amb neu de cultiu.
Per la seva banda, Ordino Arcalís ha triplicat aquesta capacitat amb la nova sala de bombes associada a la bassa de la Coma, passant de 350 m³/ha 950 m³/h d’aigua transformada en neu de cultiu. Finalment, Pal Arinsal ha renovat la sala de bombes de Pal i ha incrementat la seva capacitat de producció instantània un 15%, fins a assolir els 1.640 m³/h.
Les actuacions es completen amb la instal·lació de 50 nous canons de neu i la substitució de 15 unitats al conjunt de les estacions, així com millores dels perfils de diferents pistes, amb un total de 61.800 m³ de terres aportades o mogudes, per reduir les necessitats de neu i optimitzar el consum de recursos, a més de fer més accessibles.
Nous remuntadors
Grandvalira ha anunciat dos nous remuntadors de cara a la temporada 2027-2028. D’una banda, el Pas de la Casa estrenarà el primer telecadira de vuit places d’Andorra, que connectarà la base de l’estació amb la part alta del sector i tindrà una capacitat de transport de 4.200 persones/hora.
El nou telecadira, de la marca Poma, tindrà una longitud de 1.522 metres i salvarà un desnivell de 429 metres, amb un temps de recorregut previst de 4 minuts i 48 segons. La posada en funcionament d’aquest nou remuntador a la temporada 27-28 anirà acompanyada de la retirada de tres telecadires del sector: l’actual telecadira de 4 places del Pas de la Casa, el de Solana i el de Costa Rodona, de manera que se simplificarà i optimitzarà la mobilitat al sector.
D’altra banda, Grandvalira estrenarà el nou telecabina TC10 Encampadana, que connectarà el Pla de Ribaescorjada (El Tarter) amb la zona de la Portella (Canillo), facilitant la connexió entre aquests dos sectors i agilitzant els desplaçaments dels esquiadors entre les diferents zones del domini. El nou remuntador fabricat per Doppelmayr, empresa amb presència a Andorra, estarà equipat amb cabines panoràmiques de 10 places i disposarà d’una capacitat de transport de 2.500 persones per hora, amb un recorregut de 1.916 metres de longitud, un desnivell de 385 metres i un temps de trajecte previst de 7 minuts i 1.
“Aquests dos nous remuntadors confirmats per a la temporada 2027-2028 són un nou punt de partida per a un projecte de modernització del domini esquiable, amb instal·lacions de nova generació que ens permeten mirar el futur amb bones perspectives”, ha assenyalat Ledesma.
Edifici multifuncional
Una de les novetats principals d’aquesta temporada és l’entrada en ple funcionament del nou edifici multifuncional del Pas de la Casa, amb una superfície de 3.200 m² i una inversió de 15,5 milions d’euros, que inclou la millora dels accessos a pistes des de l’avinguda d’Encamp i el carrer Bearn. La instal·lació concentra en un mateix espai els punts de venda de forfets i de l’escola, un guardaesquís amb 58 armariets, un espai infantil de 175 m² i una botiga de més de 800 m² destinada al lloguer i reparació de material. A la planta superior s’estrena Els Pioners, un restaurant de cuina de muntanya amb productes del Pirineu i influències alpines, amb capacitat per a 240 comensals i una terrassa de 325 m².
Al sector de Grau Roig s’han instal·lat barreres automàtiques a l’aparcament per millorar-ne la gestió. L’estacionament continuarà sent gratuït per als esquiadors, que podran validar la sortida amb el forfet, així com per als usuaris dels serveis de l’estació mitjançant un codi QR.
Als sectors de Soldeu i El Tarter, les novetats inclouen una nova cinta transportadora coberta de 100 metres a la zona de debutants d’Espiolets i una àrea d’autocaravanes al sector El Tarter, amb 40 places i reserva en línia. Grandvalira també incorporarà un dron autònom amb intel·ligència artificial, destinat a donar suport a les tasques de seguretat, rescat, vigilància i manteniment. Es tracta d’un projecte pioner als Pirineus.
A Pal Arinsal, les millores se centren a les zones d’aprenentatge, amb la reubicació de la cinta transportadora del jardí de neu d’Arinsal, la remodelació de la zona de debutants i la creació d’una nova Fun Zone, també a Arinsal. Per part seva, Ordino Arcalís ha cobert la cinta transportadora de 100 metres de la Coma, estrenada l’hivern passat, i reforça la protecció contra allaus amb noves instal·lacions Wyssen.
Grandvalira Resorts ha indicat que continua impulsant la digitalització dels seus serveis amb l’ampliació del Mobile Pass, que permet accedir als remuntadors directament amb el telèfon mòbil. Aquesta temporada estarà disponible als forfets de temporada Andorra Pass i Nord Pass i en les principals modalitats de forfets de dia i multidia. “Després d’un primer any de proves i implementació, aquest any reforcem la nostra aposta pel forfet digital al mòbil. A mitjà termini, tots els esquiadors utilitzaran el Mobile Pass i deixaran d’emprar-se els suports físics, com ja passa, per exemple, en agafar un avió”, ha assegurat Ledesma.
L’APP de Grandvalira Resorts també incorporarà noves funcionalitats, com l’accés al Mobile Pass per a menors de 16 anys, de manera que aquells que tinguin telèfon intel·ligent puguin disposar del Mobile Pass, i una cartera digital per consultar les reserves i els serveis contractats. Paral·lelament, les estacions estrenen una xarxa wifi renovada, amb més capacitat i una connexió unificada.
Restaurants
La gastronomia també guanya protagonisme. A més del restaurant Els Pioners a Grandvalira, Pal Arinsal inaugura El Refugi d’Arinsal, un nou espai a Comallemple inspirat en un pub de muntanya, que combinarà restauració, música i après-ski i tindrà capacitat per a 140 comensals. L’estació de la Massana també estrena un nou concepte al Pla de la Cot, que es divideix en tres espais diferenciats (vermuteria, tapes i cuina de muntanya) i incorpora el nou patrocinador Petroni. A més, Pal estrenarà l’après-ski Caubella by San Miguel cada dissabte i ha renovat les propostes gastronòmiques del Coll de la Botella.
A Grandvalira, l’Snow Club Gourmet arribarà a la novena edició, amb quatre cites gastronòmiques protagonitzades per reconeguts xefs, mentre que les Jornades Gastronòmiques de Grandvalira tornaran a reunir cuiners de prestigi al Racó de Solanelles i al Refugi de Pessons. A
a més, els sectors de Soldeu i El Tarter incorporaran noves solucions d’automatització, intel·ligència artificial i robòtica als serveis de restauració per agilitzar el servei i millorar l’experiència dels clients.
A l’àmbit de l’après-ski, L’Abarset celebrarà el seu 15è aniversari amb una programació especial que inclourà festes de Brunch Electronik, Bresh, Ants i Zamna, així com diferents esdeveniments i celebracions al llarg de la temporada. Per la seva banda, el festival Hibernation commemorarà els deu anys del seu naixement amb una nova edició del 19 al 21 de març al Pas de la Casa.
Copes del món
Les grans competicions esportives tornaran a ser un dels atractius de l’hivern. El sector Soldeu de Grandvalira acollirà la Copa del Món d’esquí alpí els dies 6 i 7 de març del 2027, amb un gegant i un eslàlom femenins a la mítica pista Avet. Pal Arinsal serà l’escenari de la Copa del Món ISMF Comapedrosa Andorra del 22 al 24 de gener, amb les curses d’esprint i vertical, mentre que Ordino Arcalís acollirà la 35a edició del Trofeu Borrufa FIS Children del 18 al 21 de gener, una de les cites de referència de l’esquí alpí.
El calendari es completarà amb altres competicions, com la SLVSH Cup a l’Snowpark Peretol (1-8 de març), la JAM Extreme FWJQ (13-14 de març) i La Mamba Race by Joan Verdú (3 d’abril).