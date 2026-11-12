Sergio Peinado, expert en ciències de l’esport: «Té igual que facis un milió d’abdominals, per marcar el *six pack* necessites baixar el greix»

Portes setmanes intentant veure resultats al gimnàs i fas abdominals cada dia fins a l’esgotament. El problema real apareix quan notes el múscul sota la pell, però la capa de greix continua exactament igual que el primer dia. (Sí, nosaltres també hem passat per aquesta frustració). L’esforç colossal que inverteixes a la sala de màquines no serveix per eliminar el volum localitzat que tant ens preocupa.
Segons explica Sergio Peinado, entrenador personal i llicenciat en ciències de l’esport, el múscul es fortifica perquè rep un estímul directe, però això no influeix gens ni mica en el teixit adipós que s’hi acumula a sobre. Fer milers de repeticions no fon el volum d’aquesta zona concreta del cos, per molt que les agulletes del dia següent ens facin creure a totes que anem pel camí correcte.
El percentatge clau per veure resultats
Perquè el nostre esforç comenci a donar fruits visibles, hem de baixar el percentatge de greix corporal fins a límits molt específics. En el cas dels homes, els abdominals comencen a treure el cap per sota del quinze per cent, aconseguint una definició notable entre el deu i el dotze per cent. Per a les dones, aquesta zona comença a insinuar-se per sota del vint-i-dos per cent, amb una marcatge clar al voltant del divuit i vint per cent, tal com detallen els experts de Vitónica.
Aconseguir aquesta fita requereix entendre que el nostre organisme no selecciona d’on vol treure l’energia quan fem exercici. La pèrdua de volum és un procés global que afecta tota la nostra anatomia de manera uniforme. No podem decidir on cremar primer, per molt que ens emperrem a centrar la nostra rutina en una sola part del cos.
La importància del metabolisme i la dieta
La doctora Isabel Belaustegui, experta en medicina integrativa i metabolisme, recorda que un michelín resistent sol ser el reflex clar d’una falta de flexibilitat metabòlica. Quan aconseguim optimitzar el nostre organisme, activem la via per utilitzar el teixit de reserva com a combustible, facilitant la desaparició d’aquests volums tan tossuts sense necessitat de patir inútilment.
El secret no consisteix a matar-nos a fer moviments repetitius, sinó a combinar una bona alimentació amb el descans necessari per activar la crema de reserves.
Aquesta transformació de la composició corporal demana una estratègia molt concreta que combina el moviment global amb una nutrició adequada. Entrenar el core i fer exercicis de força s’ha demostrat com la millor opció per millorar el nostre estat físic general. Sense una planificació nutricional estricta, el six pack continuarà amagat sota una capa resistents, independentment de la nostra força muscular.
La regla de la proteïna i el dèficit calòric
Modificar la ingesta diària resulta imprescindible per assolir l’objectiu de definir la musculatura. El mètode proposat per Sergio Peinado exigeix calcular el consum proteic multiplicant el nostre pes per dos coma dos, acompanyant aquesta pauta d’un dèficit calòric controlat que ens faci ingerir menys energia de la que gastem durant la jornada.
L’activitat física constant, ja sigui mitjançant el cardio o les peses, aconseguirà que el nostre cos vagi aprimant-se de manera gradual. La zona abdominal sol ser precisament l’última de tota la nostra anatomia a desprendre’s del volum acumulat, així que la constància es converteix en la nostra única aliada real.
Descartar els mites tradicionals ens estalvia hores de frustració inútil davant del mirall de la sala d’entrenament. Ara que ja saps com funciona realment el teu organisme, quin serà el teu pròxim moviment al gimnàs?