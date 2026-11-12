Sergio Peinado, experto en ciencias del deporte: «Da igual que hagas un millón de abdominales, para marcar el *six pack* necesitas bajar la grasa»

Llevas semanas intentando ver resultados en el gimnasio y haces abdominales todos los días hasta el agotamiento. El problema real aparece cuando notas el músculo bajo la piel, pero la capa de grasa sigue exactamente igual que el primer día. (Sí, nosotros también hemos pasado por esa frustración). El esfuerzo colosal que inviertes en la sala de máquinas no sirve para eliminar el volumen localizado que tanto nos preocupa.

Según explica Sergio Peinado, entrenador personal y licenciado en ciencias del deporte, el músculo se fortalece porque recibe un estímulo directo, pero esto no influye en absoluto en el tejido adiposo que se acumula encima. Hacer miles de repeticiones no reduce el volumen de esta zona concreta del cuerpo, por mucho que las agujetas del día siguiente nos hagan creer a todas que vamos por el camino correcto.

El porcentaje clave para ver resultados

Para que nuestro esfuerzo comience a dar frutos visibles, debemos bajar el porcentaje de grasa corporal hasta límites muy específicos. En el caso de los hombres, los abdominales empiezan a asomar por debajo del quince por ciento, logrando una definición notable entre el diez y el doce por ciento. Para las mujeres, esta zona comienza a insinuarse por debajo del veintidós por ciento, con una definición clara alrededor del dieciocho y veinte por ciento, tal como detallan los expertos de Vitónica.

Conseguir esta meta requiere entender que nuestro organismo no selecciona de dónde quiere extraer la energía cuando hacemos ejercicio. La pérdida de volumen es un proceso global que afecta a toda nuestra anatomía de manera uniforme. No podemos decidir dónde quemar primero, por mucho que insistamos en centrar nuestra rutina en una sola parte del cuerpo.

La importancia del metabolismo y la dieta

La doctora Isabel Belaustegui, experta en medicina integrativa y metabolismo, recuerda que un michelín resistente suele ser el reflejo claro de una falta de flexibilidad metabólica. Cuando conseguimos optimizar nuestro organismo, activamos la vía para utilizar el tejido de reserva como combustible, facilitando la desaparición de esos volúmenes tan tercos sin necesidad de sufrir inútilmente.

El secreto no consiste en matarnos haciendo movimientos repetitivos, sino en combinar una buena alimentación con el descanso necesario para activar la quema de reservas.

Esta transformación de la composición corporal requiere una estrategia muy concreta que combina el movimiento global con una nutrición adecuada. Entrenar el core y hacer ejercicios de fuerza se ha demostrado como la mejor opción para mejorar nuestro estado físico general. Sin una planificación nutricional estricta, el six pack seguirá escondido bajo una capa resistente, independientemente de nuestra fuerza muscular.

La regla de la proteína y el déficit calórico

Modificar la ingesta diaria resulta imprescindible para alcanzar el objetivo de definir la musculatura. El método propuesto por Sergio Peinado exige calcular el consumo proteico multiplicando nuestro peso por dos coma dos, acompañando esta pauta de un déficit calórico controlado que nos haga ingerir menos energía de la que gastamos durante la jornada.

La actividad física constante, ya sea mediante el cardio o las pesas, logrará que nuestro cuerpo se vaya adelgazando de manera gradual. La zona abdominal suele ser precisamente la última de toda nuestra anatomía en deshacerse del volumen acumulado, así que la constancia se convierte en nuestra única aliada real.

Descartar los mitos tradicionales nos ahorra horas de frustración inútil frente al espejo de la sala de entrenamiento. Ahora que ya sabes cómo funciona realmente tu organismo, ¿cuál será tu próximo movimiento en el gimnasio?