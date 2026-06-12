Les empreses espanyoles acceleren l’adopció de bessons digitals per a impulsar eficiència i sostenibilitat

Els bessons digitals, rèpliques virtuals d’actius físics que permeten monitorar el seu comportament en temps real i anticipar incidències, estan guanyant pes en sectors com la indústria, l’energia, la construcció o la gestió d’infraestructures. Segons dades de IDC, més del 40% de les grans companyies industrials europees preveu incorporar tecnologies de bessons digitals en els pròxims anys per a millorar processos, reduir costos de manteniment i optimitzar l’ús de recursos.
Una tendència que també analitzen des de MarketsandMarkets, on estimen que el mercat global superarà els 110.000 milions de dòlars abans de 2028, enfront dels prop de 17.000 milions registrats en 2023. A Espanya, companyies com Fluidra, Serveo, Iberdrola o Indra utilitzen aquesta tecnologia per a millorar l’eficiència operativa, optimitzar el manteniment i avançar en els seus objectius de sostenibilitat.
Així, Iberdrola aplica aquestes solucions en instal·lacions renovables i xarxes elèctriques per a crear rèpliques virtuals capaces d’integrar informació operativa, dades de sensors i models predictius. En el terreny, la companyia ja desenvolupa projectes com RENOTWIN, una iniciativa basada en metodologia BIM i bessons digitals aplicada a un parc eòlic a Àlaba i una central hidroelèctrica a Guipúscoa per a optimitzar costos d’inversió i reduir la petjada de carboni en totes les fases de desenvolupament i operació.
També amb el focus posat en la sostenibilitat i l’estalvi, Fluidra anunciava recentment la compra de Datapool, una plataforma de bessó digital que permet gestionar les piscines a partir de dades fiables i en temps real. Una tecnologia que possibilita reduir entre un 10% i un 25% els costos operatius optimitzant el consum d’aigua i energia sense necessitat de fer obres.
L’aplicació d’aquesta tecnologia també s’estén a les infraestructures. Serveo empra bessons digitals per a gestionar actius complexos mitjançant la integració de sensors IoT, models BIM i dades operatives en temps real. Segons explica la companyia en el seu web, la implantació de bessons digitals genera una reducció de costos operatius en diversos fronts. En evitar parades imprevistes, reduir intervencions innecessàries i optimitzar l’ús de recursos, aquestes eines poden generar estalvis de fins a un 30%.
Per part seva, Indra promou l’ús de bessons digitals en les seves solucions per a la mobilitat d’infraestructures intel·ligents i sistemes de transport. En concret, impulsen la seva aplicació com una de les eines tecnològiques d’última generació per a la digitalització i gestió eficient dels recursos, recrear escenaris operatius, simular incidents i donar suport a la formació i l’entrenament d’operadors, contribuint a optimitzar les labors de manteniment, millorar l’eficiència en la gestió de les infraestructures i reforçar la seguretat dels usuaris.
Els bessons digitals, rèpliques virtuals d’actius físics que permeten monitorar el seu comportament en temps real i anticipar incidències, estan guanyant pes en sectors com la indústria, l’energia, la construcció o la gestió d’infraestructures. Segons dades de IDC, més del 40% de les grans companyies industrials europees preveu incorporar tecnologies de bessons digitals en els pròxims anys per a millorar processos, reduir costos de manteniment i optimitzar l’ús de recursos.