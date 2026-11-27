El 70 % de les dones d’entre 19 i 29 anys que s’han sotmès a tractaments de fertilitat afirma haver rebut suport psicològic durant el procés, el doble que les dones d’entre 46 i 49 anys (35 %), mentre que entre les millennials (30-45 anys) aquest percentatge se situa en el 44 %.
Així ho revela el Baròmetre de la Fertilitat de IVI Institute, elaborat a partir d’una enquesta a més de 24.000 dones de nou països, que reflecteix una incorporació progressiva de l’acompanyament emocional a l’atenció reproductiva i una importància cada vegada més gran d’aquest servei entre les pacients.
De fet, el 57 % de les dones espanyoles que s’han fet proves de fertilitat considera molt important que les clíniques ofereixin suport psicològic durant el procés.
La directora mèdica d’IVI Institute Iberia, Latam i Txèquia, la doctora Vanessa Vergara, va assenyalar que «un procés de fertilitat no es pot entendre únicament des de la seva dimensió clínica. També té implicacions emocionals, personals, familiars i econòmiques. Per això, és important avançar cap a una atenció cada vegada més integral i personalitzada, capaç d’entendre cada persona i acompanyar-la al llarg de tot el procés».
IMPACTE EMOCIONAL
Segons l’estudi, el 85 % de les dones que s’han fet proves de fertilitat reconeix haver experimentat alguna emoció negativa durant les proves, el diagnòstic o els tractaments, mentre que el 63 % qualifica l’impacte psicològic d’aquesta experiència de mitjà-alt o alt.
La frustració (49 %), l’ansietat o l’estrès (44 %) i la tristesa o la depressió (40 %) són les emocions més freqüents entre les dones que han experimentat infertilitat, seguides de la incertesa (30 %) i la por (27 %).
El baròmetre també recull que el 16 % de les enquestades afirma haver experimentat infertilitat en algun moment de la seva vida, una proporció que l’informe estima equivalent a prop d’1,5 milions de dones d’entre 19 i 49 anys. Així mateix, una de cada quatre assegura haver acudit alguna vegada a un professional sanitari per rebre ajuda per concebre.
SUPORT DE L’ENTORN
Més enllà de l’atenció sanitària, l’estudi posa de manifest la importància de l’entorn proper. El 78 % de les dones que s’han fet proves de fertilitat afirma haver rebut un suport mitjà-alt o alt de la seva parella, i el 71 % assegura haver comptat amb aquest mateix nivell de suport per part del seu cercle social.
Tanmateix, el 65 % de les enquestades considera que els homes es prenen la salut reproductiva menys seriosament que les dones.
D’altra banda, el 91 % de les dones estaria disposada a parlar dels seus problemes de fertilitat amb familiars o amics. El 57 % ho faria obertament, mentre que el 34 % preferiria compartir aquestes dificultats únicament amb les persones del seu entorn més proper.
«El repte passa per continuar impulsant una atenció en què la informació rigorosa, l’acompanyament professional i la sensibilitat envers les circumstàncies personals contribueixin a fer que cada dona pugui afrontar el procés amb confiança i suport en tot moment», va concloure Vergara.