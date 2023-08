Les accions d’Applus cotitzen per sota el preu OPA

Les accions de Applus cotitzen per primera vegada per sota del preu ofert per Apollo en l’Oferta Pública d’Adquisició (OPA) llançada el passat 30 de juny de 9,5 euros per acció. Les accions de la companyia van tancar ahir en 9,45 euros i en la sessió d’avui la cotització s’està mantenint a mitjan matí en nivells per sota dels 9,5 euros, els més baixos des que comencessin els rumors d’un possible interès de diversos fons en la companyia a principis del mes de març.

Des de llavors, la cotització va començar veure’s impulsada per aquests rumors fins a aconseguir el seu preu màxim el 14 de juliol de 9,90 euros, dues setmanes després de l’anunci de l’OPA. Des de llavors, l’acció s’ha desinflat més d’un 5%.

El passat 30 de juny, Apollo llançava una OPA per Applus, l’empresa global especialitzada en el sector d’inspecció, assajos i certificació, per 1.226 milions d’euros. El preu ofert va ascendir a 9,5 euros per acció, la qual cosa el dia de l’anunci suposava una prima del 2%.

No obstant això, segons fonts del mercat, cal tenir en compte que el preu de l’acció venia escalfat des de setmanes enrere pels rumors de possibles OPA pel que, si es prenen de referència els preus de cotització previs a aquesta escalada, l’oferta de 9,5 euros suposa una prima del 36% sobre el preu de cotització del 9 de març i del 50% sobre el preu mitjà dels sis mesos previs a aquesta data.

Aquestes mateixes fonts expliquen que en aquests nivells es tractaria d’una de les més altes dels últims anys en operacions d’aquesta grandària a Espanya, nivells en els quals totes van tirar endavant.

L’oferta compta amb el suport del Consell d’Administració d’Applus, qui va manifestar el seu compromís de cooperar amb Apollo en relació amb l’oferta; i la seva efectivitat està subjecta a l’acceptació del 75% del capital. A més, l’oferta està subjecta a les aprovacions pertinents per part de Competència així com del Consell de Ministres.