L’Asociación Pablo Ugarte, premi Fundación Cofares per la recerca sobre càncer infantil

El pròxim dissabte 17 de desembre es lliurarà al teatre Real de Madrid el premi Fundació Cofares a l’Asociación Pablo Ugarte, que promou la recerca del càncer infantil, en el marc del tradicional concert benèfic que organitza aquesta entitat.

El concert benèfic de la Fundació Cofares és una de les cites culturals més consolidades de Nadal, que en la seva vint-i-setena edició reunirà referents del món de la cultura i el sector empresarial, així com de les administracions públiques i cossos diplomàtics. Tots ells podran gaudir de l’Orquestra Clàssica Santa Cecilia, sota la direcció de Kynan Johns i amb el solista Nicolas Varela Irvine.

Com ja és tradicional, durant la seva celebració es farà lliurament del Premi Fundació Cofares, que en aquesta ocasió reconeix la important labor duta a terme per l’Associació Pablo Ugarte per a fomentar la recerca en oncologia infantil. Aquesta entitat sense ànim de lucre s’uneix així a la llarga llesta de premiats d’edicions anteriors, entre els qui es troben el pare Ángel, president de Missatgers de la Pau, l’escriptor Raúl Guerra Garrido, la Fundació Reina Sofia o Farmacèutics en Acció, entre molts altres.

Després de 27 edicions, el Concert Benèfic de la Fundació Cofares s’ha consolidat ja com un dels esdeveniments amb més recorregut del sector farmacèutic, que va més enllà de l’àmbit sanitari.