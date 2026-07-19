L’Aràbia Saudita llança una ‘Package Visa’ que integra el visat, els vols i l’allotjament en una única reserva

L’Aràbia Saudita ha llançat la nova ‘Package Visa’, una iniciativa digital que permet tramitar el visat turístic com a part de la contractació d’un paquet de viatge, integrant en un mateix procés l’autorització d’entrada, els vols i l’allotjament.
El nou sistema busca reduir els tràmits que ha de realitzar el visitant abans de viatjar a l’Aràbia Saudita. Els viatgers elegibles poden contractar un paquet a través de proveïdors turístics autoritzats. A més, inclou l’activació automàtica de l’assegurança obligatòria de viatge, així com la possibilitat d’afegir excursions, entrades per a esdeveniments i altres serveis turístics.
Inicialment, la ‘Package Visa’ s’està implantant mitjançant operadors autoritzats a l’Índia, Jordània, Egipte, Bangladesh, Indonèsia, Mèxic i el Pakistan, abans d’estendre’s a altres possibles mercats internacionals.
Fórmula integrada
A diferència de la ‘eVisa’ turística convencional, que funciona com una autorització electrònica d’entrades múltiples per a estades de curta durada, la ‘Package Visa’ vincula la concessió del permís d’entrada a la compra d’un programa turístic organitzat. Ofereix, així, una solució integrada i canalitzada per agències i plataformes autoritzades.
D’aquesta manera, l’Aràbia Saudita avança en el model de productes turístics amb una ‘Package Visa’ que fa un pas més enllà amb un producte complet, personalitzat i que afavoreix estades més llargues i un major coneixement dels diferents destins del país.
Visió 2030
El llançament es troba dins del marc de transformació del turisme promogut per Visió 2030. L’estratègia considera a aquest sector com un dels principals motors de diversificació econòmica, creació d’ocupació i obertura internacional de l’Aràbia Saudita.
El país va superar en 2023 el seu objectiu inicial d’aconseguir els 100 milions de visitants nacionals i internacionals. Després d’aquest resultat, ha elevat la seva meta fins a superar els 150 milions de visitants anuals en 2030. D’aquesta manera, l’estratègia complementa el desenvolupament de noves infraestructures, destins culturals i projectes d’oci amb una eina que millora els procediments d’expedició de visats per a fer-los més accessibles al públic internacional i avançar cap a una experiència de viatge més connectada.