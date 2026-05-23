L’Aràbia Saudita impulsa el seu lideratge tecnològic amb el primer ordinador quàntic del país

L’Aràbia Saudita fa un nou pas en la seva aposta per la innovació avançada amb la inauguració del primer ordinador quàntic del país, desenvolupat per Aramco en col·laboració amb Pasqal, companyia especialitzada en computació quàntica. El sistema, situat en el centre de dades de Aramco en Dhahran, compta amb una unitat de processament quàntic de 200 cúbits programables, la qual cosa situa a l’Aràbia Saudita a l’avantguarda regional en el desenvolupament de tecnologies de computació de nova generació.
El projecte inclou, a més, el llançament de la primera plataforma comercial de Quàntum Computing as a Service d’Orient Mitjà. Aquesta infraestructura permetrà a empreses, universitats, centres de recerca i institucions accedir de manera remota i segura a capacitats de computació quàntica, obrint noves oportunitats per a resoldre problemes industrials d’alta complexitat que superen les possibilitats de la computació tradicional.
La iniciativa tindrà aplicacions inicials en sectors estratègics per a l’economia saudita, com l’optimització d’operacions logístiques i portuàries, la captura i emmagatzematge de CO₂, la ciència de materials i el desenvolupament de noves solucions energètiques. Aquestes aplicacions reflecteixen el potencial de la computació quàntica per a millorar l’eficiència, accelerar la innovació industrial i donar suport a la transició cap a models productius més sostenibles.
Aquesta fita reforça els objectius de Visió 2030, l’estratègia nacional de transformació impulsada per l’Aràbia Saudita per a diversificar la seva economia, reduir la dependència del petroli i consolidar nous sectors d’alt valor afegit. En aquest marc, l’Aràbia Saudita està promovent inversions en intel·ligència artificial, tecnologies emergents, recerca avançada i infraestructures digitals, amb l’objectiu de convertir-se en un centre global d’innovació i coneixement.
La col·laboració entre Aramco i Pasqal també contribuirà al desenvolupament de talent local especialitzat en tecnologies quàntiques. A través de programes de capacitació, transferència de coneixement i col·laboració amb l’ecosistema acadèmic i investigador saudita, el projecte busca enfortir les capacitats nacionals i generar ocupacions qualificades en àrees tecnològiques clau.
Amb aquest llançament, l’Aràbia Saudita consolida la seva posició com a referent tecnològic a Orient Mitjà i avança en el seu objectiu de construir una economia més diversificada, competitiva i basada en la innovació.
L’Aràbia Saudita fa un nou pas en la seva aposta per la innovació avançada amb la inauguració del primer ordinador quàntic del país, desenvolupat per Aramco en col·laboració amb Pasqal, companyia especialitzada en computació quàntica. El sistema, situat en el centre de dades de Aramco en Dhahran, compta amb una unitat de processament quàntic de 200 cúbits programables, la qual cosa situa a l’Aràbia Saudita a l’avantguarda regional en el desenvolupament de tecnologies de computació de nova generació.