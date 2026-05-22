LALIGA llança el projecte ‘Player Care & Engagement’ per a reforçar l’acompanyament integral

LALIGA posa en marxa el projecte ‘Player Care & Engagement’, una iniciativa estratègica impulsada des de l’Oficina del Jugador amb l’objectiu de continuar avançant en l’acompanyament integral al futbolista i en la professionalització de les estructures de suport dins dels clubs.
El projecte neix per a acompanyar als clubs de LALIGA EA SPORTS i LALIGA HYPERMOTION en la creació, consolidació i evolució d’estructures que contribueixin a millorar l’experiència, adaptació i acompanyament del jugador i el seu entorn durant totes les etapes de la seva carrera esportiva. Entre les àrees que aborda el Player Care destaquen el suport en processos d’arribada i adaptació, l’acompanyament familiar, la coordinació interna entre àrees esportives i de negoci, la gestió d’activacions amb jugadors, la formació i desenvolupament personal i professional, així com la millora dels canals de comunicació amb els futbolistes.
Com a part del llançament del projecte, LALIGA ha celebrat la primera Trobada de LALIGA Player Care & Engagement, una jornada que ha reunit representants de clubs de LALIGA EA SPORTS i LALIGA HYPERMOTION al costat de professionals i experts internacionals vinculats a l’àrea d’atenció al jugador. La trobada ha comptat amb la participació de representants del RC Cèltic de Vigo, València CF, de la Premier League, Newcastle United i altres clubs professionals, abordant qüestions relacionades amb l’atenció a famílies, la coordinació interna, la gestió de crisi o el paper estratègic del Player Care dins dels clubs i competicions.
Durant la jornada també es van compartir algunes de les eines i línies estratègiques que formen part d’aquesta nova visió d’acompanyament al jugador. En aquest context, l’app Players juga un paper clau com a entorn digital que connecta rendiment, serveis i comunicació en una experiència personalitzada per al jugador. L’aplicació acompanya al futbolista abans i després dels partits, permetent-li accedir a tots els seus continguts multimèdia, entendre el seu rendiment i gaudir de serveis i beneficis. Més enllà de la tecnologia, l’app Players representa una nova manera de relacionar-se amb el jugador: més pròxima, contínua i personalitzada, combinant l’entorn digital i l’experiència presencial per a generar valor real dins i fora del terreny de joc.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins de la nova etapa de l’Oficina del Jugador de LALIGA, liderada per l’exfutbolista professional Roberto Jiménez. Amb el llançament de Player Care & Engagement, LALIGA reforça el seu compromís amb el desenvolupament d’estructures cada vegada més professionals i especialitzades en l’atenció al jugador, impulsant una visió integral del futbolista dins i fora del terreny de joc.