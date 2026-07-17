LALIGA serà la competició amb més representació a la final del Mundial 2026, que disputaran aquest diumenge Espanya i l’Argentina al MetLife Stadium de Nova Jersey. La lliga espanyola aporta 24 dels 52 futbolistes convocats per les dues seleccions, gairebé la meitat del total.
La Premier League és la segona competició amb més representants, amb 13 jugadors, seguida de la Ligue 1, amb cinc. La Serie A, la Bundesliga, la MLS i la Lliga Professional argentina hi aporten dos futbolistes cadascuna, mentre que la Primeira Liga portuguesa i el Brasileirão en tenen un.
El recompte, elaborat a partir de les plantilles dels clubs per a la temporada 2026/27, també reflecteix un increment del pes de LALIGA respecte a les semifinals. La classificació d’Espanya i l’Argentina ha situat ara la competició espanyola en solitari al capdavant de la representació per lligues.
La presència de LALIGA també es va fer notar en els onze inicials de les quatre seleccions semifinalistes, amb 16 dels 44 titulars pertanyents a clubs de la competició espanyola. A més, futbolistes de LALIGA van participar en dos dels cinc gols de les semifinals, obra de Mikel Oyarzabal i Anthony Gordon.
A aquests registres s’hi sumen els reconeixements individuals dels quarts de final, quan els premis al millor jugador del partit van recaure en Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham i Julián Álvarez, tots vinculats a clubs de LALIGA.
D’aquesta manera, la competició espanyola arriba a la final del Mundial com la lliga amb més futbolistes entre els dos aspirants al títol, consolidant el seu protagonisme en les fases decisives del torneig.