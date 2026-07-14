LALIGA i la Premier League dominen la presència a les semifinals del Mundial

Els clubs de LALIGA aporten 29 jugadors a les quatre seleccions classificades per a les semifinals del Mundial del 2026, fet que suposa que el 36% dels 81 futbolistes de la competició espanyola que van començar el torneig continua en la lluita pel títol. Aquest percentatge és el més alt entre les principals lligues europees i supera el 25% registrat per la Premier League, que manté 40 representants dels 162 amb què va iniciar el campionat. Entre les dues competicions concentren 69 dels jugadors presents a les semifinals.
La Lliga 1 compta amb 14 futbolistes classificats, mentre que la Sèrie A i la Bundesliga aporten sis cadascuna. La competició alemanya havia començat el Mundial amb 100 jugadors, davant dels 81 de LALIGA, però la lliga espanyola l’ha superada en representació després de la disputa dels quarts de final. Dels 29 futbolistes pertanyents a clubs de LALIGA que han aconseguit les semifinals, 17 formen part de la selecció espanyola. Els 12 més estan repartits entre les plantilles d’Anglaterra, Argentina i França. Entre els representants de la competició espanyola també hi ha diverses incorporacions realitzades durant el mercat d’estiu, com Cucurella i Konaté, fitxats pel Reial Madrid, i Anthony Gordon, incorporat pel FC Barcelona.
Millor jugador del partit
Els futbolistes de LALIGA acumulen 21 reconeixements al millor jugador del partit fins a la conclusió dels quarts de final, un menys que els 22 obtinguts pels representants de la Premier League. Totes dues competicions concentren la major part dels premis individuals lliurats durant el torneig. Els quatre partits de quarts de final van concloure amb un futbolista de LALIGA elegit com a millor jugador del matx. Els reconeixements van correspondre a Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham i Julián Álvarez. Per clubs, els jugadors del Reial Madrid han marcat 19 gols durant el Mundial i han superat els 18 punts anotats per futbolistes de l’Honvéd de Budapest el 1954, del Bayern Múnic el 2014 i del París Saint-Germain el 2022.