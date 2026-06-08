LaLiga i el CGPJ reuneixen magistrats del Suprem i experts per abordar els delictes d’odi en l’esport

LaLiga i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) celebren aquest dimarts i dimecres unes jornades de formació sobre els delictes d’odi en l’esport que tindran lloc en la seu patronal del futbol espanyol. La trobada reuneix membres de la judicatura, representants institucionals i responsables de l’àmbit esportiu, que analitzaran la resposta jurídica enfront d’aquestes conductes. La trobada arrencarà amb la conferència inaugural del magistrat de la sala penal del Tribunal Suprem Vicente Magro, que repassarà com ha abordat l’alt tribunal el delicte d’odi fins al moment. Abans, l’obertura institucional serà a càrrec de la vocal del CGPJ i presidenta de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, Esther Rojo Beltrán; i del president de LaLiga, Javier Tebas.
La primera jornada comptarà amb una ponència sobre l’obtenció de dades biomètriques a la llum de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a càrrec de la magistrada Ángela López-Yuste Padial. En el primer dia de trobada també es realitzaran dues taules rodones, la primera abordarà la resposta esportiva enfront de les conductes d’odi, amb la participació del director legal de la RFEF, Jordi Aparisi; un membre del seu Comitè de Disciplina, Francisco Rubio; i el president de l’Esportiu Alabès, Alfonso Fernández de Trocóniz.
La segona taula se centrarà en la resposta administrativa i penal en el món de l’esport i comptarà amb el president de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, José María Segura Grau; la directora legal de LaLiga, María José López; i Daniel Sánchez, de la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport.
La primera jornada es completarà amb una ponència sobre actuacions preventives i una visita a l’estadi Riyadh Air Metropolità, on els assistents coneixeran el funcionament de la sala de control operativa durant els partits.
El 10 de juny el focus es desplaçarà al trànsit de la via administrativa a la penal. El magistrat Diego Fernando Acosta Fernández, instructor del cas obert pels insults racistes que va sofrir el jugador Iñaki Williams en 2020, obrirà la sessió amb una ponència sobre aquesta qüestió, abans que una taula rodona examini el marge de millora de la resposta administrativa i penal, amb la intervenció del magistrat del Tribunal Suprem Eduardo de Porres Ortiz de Urbina i del responsable Processal i Penal de LaLiga, Francisco Martínez.
El programa abordarà també la denominada culpa ‘in vigilant’ dels clubs de futbol i la responsabilitat directa de l’aficionat, en una ponència del magistrat de l’Audiència Nacional Javier Eugenio López Candela. L’última taula rodona tractarà els aspectes relatius a la recerca de les conductes d’odi en els estadis, amb representants de la Comissaria General d’Informació de la Policia Nacional i de la Direcció d’Informació de la Guàrdia Civil, al costat de responsables de seguretat de LaLiga.
Les jornades conclouran amb una conferència de tancament titulada ‘Futbol en les Salesas. Jurisprudència penal en matèria esportiva’, a càrrec d’Antonio del Moral García, magistrat de la sala penal del Tribunal Suprem.
La trobada s’emmarca en la creixent coordinació entre la judicatura, les forces de seguretat i les institucions esportives enfront de les conductes d’odi en el futbol i en el conjunt de l’esport espanyol. En aquesta línia, LaLiga impulsa LaLiga VS, un projecte entre la patronal i els clubs per a erradicar l’odi dins i fora del futbol, que compta amb un canal per a reportar incidents racistes o violents en els estadis i que, quan procedeix, deriva els casos a la via administrativa i penal.