Les agències d’ocupació i les empreses de treball temporal (ETT) a Espanya van consolidar, entre gener i juliol del 2026, una evolució positiva de la seva activitat. Fins al setè mes de l’any, la formalització de contractes de posada a disposició (CPD) va créixer un 12,8% respecte del mateix període de l’any anterior, segons les dades d’Asempleo, la patronal de les empreses del sector.
Aquest creixement coincideix amb una transformació profunda dels processos de selecció, impulsada per la incorporació d’eines d’intel·ligència artificial, que permeten agilitzar tasques, gestionar un volum més elevat de candidatures i dedicar més temps a aquelles funcions en què el coneixement del mercat, el criteri professional i l’acompanyament a empreses i treballadors aporten més valor.
Les últimes dades d’Asempleo reflecteixen el bon dinamisme del sector i mostren que, en el període acumulat del 2026 fins al juliol, es van superar els 2,7 milions de CPD. El ritme de creixement es manté, a més, en taxes de dos dígits per setè mes consecutiu, mentre que el volum anualitzat de CPD ja supera els 4,68 milions de contractes.
Així mateix, la contractació inicial gestionada per les ETT i les agències d’ocupació al nostre país també presenta una evolució positiva durant els primers set mesos de l’any, amb 1,4 milions de contractes, davant dels 1,3 milions del mateix període de l’any anterior, fet que representa un augment de gairebé el 2,8%.
Aquesta dinàmica de creixement, que posa de manifest la rellevància del sector en la configuració de l’economia espanyola, adquireix una importància especial en un moment en què les empreses necessiten respondre ràpidament a noves necessitats productives, accedir a perfils que no sempre són fàcils de trobar al mercat i adaptar les seves estructures a projectes i demandes canviants.
Per al president d’Asempleo, Andreu Cruañas, «el bon comportament de la contractació gestionada per les empreses del sector dels recursos humans també ens mostra cap a on es mou l’activitat econòmica. Això ens hauria de servir per avançar cap a una col·laboració més estreta entre l’àmbit públic i el privat, i accelerar les polítiques d’ocupació que facilitin la contractació, aportin flexibilitat i garanteixin la seguretat jurídica. Si som capaços de respondre millor a aquestes necessitats, també contribuirem a sostenir el creixement de l’economia i de l’ocupació».
SECTORS
El creixement dels contractes de posada a disposició es basa, especialment, en la indústria i els serveis. Al juliol, per exemple, l’activitat de les ETT va augmentar un 5,9% interanual, amb increments de l’11,9% a la indústria i del 5,5% als serveis. En canvi, va retrocedir un 17% a la construcció.
Aquesta dinàmica també respon a les dificultats que moltes empreses troben per incorporar els perfils que necessiten. La manca de talent en determinats llocs de treball, la necessitat de contractar amb agilitat i seguretat jurídica i problemes com l’absentisme fan que cada vegada més companyies recorrin a les ETT i als serveis professionals d’ocupació per donar resposta a les seves necessitats de personal.
Alhora que augmenten la seva activitat, les ETT i les agències d’ocupació incorporen la IA per agilitzar processos de selecció que fins ara requerien una elevada càrrega operativa. L’aplicació d’aquestes eines ajuda els equips a ordenar candidatures, encreuar perfils amb vacants i automatitzar tasques, cosa que permet gestionar més processos i respondre amb més rapidesa a les necessitats de contractació de les empreses del país.
«L’eficiència que aporten aquestes eines d’IA està ajudant els equips de selecció a avaluar competències, identificar els perfils adequats i acompanyar els candidats amb més agilitat. Això permet fer els processos més eficaços i facilitar l’entrada al mercat laboral de les persones que busquen una oportunitat. Les ETT fa anys que demostren que són una via d’accés a la primera feina i també de reincorporació al món laboral, i la tecnologia encara pot reforçar més aquesta capacitat», ha destacat Cruañas.
No obstant això, des d’Asempleo adverteixen que la incorporació de la intel·ligència artificial al mercat laboral també obliga a observar atentament com pot afectar els perfils que demanen les empreses. En particular, l’associació considera necessari analitzar la possible bretxa entre els professionals més especialitzats i els perfils júniors, especialment si determinades tasques pròpies dels llocs d’entrada comencen a automatitzar-se. En aquest àmbit, Asempleo reclama més col·laboració entre les administracions, les empreses i els serveis professionals d’ocupació per anticipar-se als canvis i adaptar les polítiques d’ocupació i formació.