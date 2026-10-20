La família reial danesa ha viscut una gran crisi de popularitat recentment arran de les històries de faldilles que esquitxen el seu rei. Frederic hauria estat infidel a la seva dona en diverses ocasions, pel que es veu, però Mery s’ha quedat al seu costat i ha acceptat el menyspreu i la humiliació pública a la que l’ha sotmès. Ells fan com si res i apareixen de la mà als actes públics com una parella feliç. La realitat a dins de palau seria ben diferent, pel que diuen, però ara els protagonistes de la premsa del país no són ells… sinó el seu fill gran. Christian de Dinamarca, el príncep hereu que hauria d’ocupar el tron quan mori el seu pare, ha participat en un banquet d’Estat per primera vegada i ha acabat patint un lleig que s’ha viralitzat.
Des del palau de Christiansborg han volgut ampliar la seva agenda oficial per anar-lo promocionant, de la mateixa manera que estan fent a Espanya amb Elionor. Donar visibilitat als hereus per intentar que la gent s’oblidi dels pecats dels pares… Doncs no els ha sortit gaire bé, almenys en aquesta ocasió. Era la primera vegada que Christian de Dinamarca acompanyava els pares en un banquet d’Estat, la recepció al president de la República del Vietnam i la seva dona. El problema? Que molts dels convidats no l’han reconegut i l’han ignorat en el besamans.
L’aristòcrata ha viscut un autèntic tierra trágame amb aquest exabrupte, però s’ho ha pres bé i ha rigut potser per pura estupefacció. Deu ser conscient que la seva incorporació a les activitats oficials està sent progressiva i, per tant, els mandataris d’altres països no tenen per què conèixer la seva cara. Ara bé, alguna cosa ha fallat pel que fa al protocol si no han sabut donar el lloc que corresponia al jove príncep. El vídeo del moment en què el deixen de banda ha cridat molt l’atenció i, evidentment, la gent ha rigut de valent.
According to Danish media some of the Vietnamese guests didn’t greet Crown Prince Christian because they apparently didn’t know who he was. The Crown Prince took it with amusement 😁 🎥 DR1 https://t.co/PXNwOFD1Jb— ChristinZ (@ChristinsQueens) October 19, 2026
Christian de Dinamarca, ignorat per alguns dels convidats al sopar de gala
Christian de Dinamarca ha completat la seva formació militar i, de fet, per al sopar ha anat vestit amb l’uniforme de gala de la Guàrdia Reial. En el vídeo que han publicat a la premsa del país nòrdic, se’l veu riure quan alguns dels convidats passen pel seu costat sense donar-li la mà ni intercanviar cap paraula amb ell: “Ups, diversos convidats van oblidar al príncep. Afortunadament, ell s’ho ha pres amb un somriure. Ell va donar la benvinguda oficial als convidats, però no tots estaven disposats a donar-li la mà“.
“Ell era l’últim a qui havien de donar la mà abans d’entrar al banquet, però alguns el van ignorar”, escriuen a BT. Que el col·loquessin a l’última posició va despistar a més d’un convidat, però ell ho ha encaixat amb naturalitat. Mentrestant, la casa reial danesa ha volgut dissimular el lleig cap al seu príncep hereu i ha publicat fotografies i vídeos dels moments en què sí que ha estat rebut amb honors.
Els convidats del Vietnam devien pensar-se que era un ajudant o un majordom, pel que sembla. Una anècdota que acompanyarà el record de la seva estrena.