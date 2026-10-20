La familia real danesa ha vivido una gran crisis de popularidad recientemente a raíz de las historias de infidelidades que salpican a su rey. Frederic habría sido infiel a su esposa en varias ocasiones, al parecer, pero Mery se ha quedado a su lado y ha aceptado el desprecio y la humillación pública a la que la ha sometido. Ellos actúan como si nada y aparecen de la mano en los actos públicos como una pareja feliz. La realidad dentro del palacio sería muy diferente, según dicen, pero ahora los protagonistas de la prensa del país no son ellos… sino su hijo mayor. Christian de Dinamarca, el príncipe heredero que debería ocupar el trono cuando muera su padre, ha participado en un banquete de Estado por primera vez y ha acabado sufriendo un desaire que se ha viralizado.

Desde el palacio de Christiansborg han querido ampliar su agenda oficial para irlo promocionando, de la misma manera que están haciendo en España con Elionor. Dar visibilidad a los herederos para intentar que la gente se olvide de los pecados de los padres… Pues no les ha salido muy bien, al menos en esta ocasión. Era la primera vez que Christian de Dinamarca acompañaba a los padres en un banquete de Estado, la recepción al presidente de la República de Vietnam y su esposa. ¿El problema? Que muchos de los invitados no lo han reconocido y lo han ignorado en el besamanos.

El aristócrata ha vivido un auténtico tierra trágame con este exabrupto, pero se lo ha tomado bien y ha reído tal vez por pura estupefacción. Debe ser consciente de que su incorporación a las actividades oficiales está siendo progresiva y, por tanto, los mandatarios de otros países no tienen por qué conocer su cara. Ahora bien, algo ha fallado en cuanto al protocolo si no han sabido darle el lugar que correspondía al joven príncipe. El vídeo del momento en que lo dejan de lado ha llamado mucho la atención y, evidentemente, la gente ha reído de buena gana.

According to Danish media some of the Vietnamese guests didn’t greet Crown Prince Christian because they apparently didn’t know who he was. The Crown Prince took it with amusement 😁 🎥 DR1 https://t.co/PXNwOFD1Jb — ChristinZ (@ChristinsQueens) October 19, 2026

Christian de Dinamarca, ignorado por algunos de los invitados en la cena de gala

Christian de Dinamarca ha completado su formación militar y, de hecho, para la cena ha ido vestido con el uniforme de gala de la Guardia Real. En el vídeo que han publicado en la prensa del país nórdico, se le ve reír cuando algunos de los invitados pasan por su lado sin darle la mano ni intercambiar palabra con él: «Ups, varios invitados olvidaron al príncipe. Afortunadamente, él se lo ha tomado con una sonrisa. Él dio la bienvenida oficial a los invitados, pero no todos estaban dispuestos a darle la mano«.

«Él era el último a quien debían dar la mano antes de entrar al banquete, pero algunos lo ignoraron», escriben en BT. Que lo colocaran en la última posición despistó a más de un invitado, pero él lo ha encajado con naturalidad. Mientras tanto, la casa real danesa ha querido disimular el desaire hacia su príncipe heredero y ha publicado fotografías y vídeos de los momentos en los que sí ha sido recibido con honores.

La casa real danesa publica una foto donde sí se le ve saludar | Instagram

Los invitados de Vietnam debieron pensar que era un ayudante o un mayordomo, al parecer. Una anécdota que acompañará el recuerdo de su estreno.