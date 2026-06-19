La creixent demanda d’especialistes en ciberseguretat està impulsant una expansió sense precedents de l’oferta formativa a Espanya. En aquest context, el Màster Universitari en Ciberseguretat i Ciberintel·ligència de la Universitat Politècnica de València (UPV), el Màster Universitari en Ciberdelinqüència de la Universitat Nebrija i el Màster en Ciberseguretat de la Universitat Pontifícia Comillas ICAI-ICADE encapçalen el rànquing dels millors programes de postgrau del país en aquesta especialitat.
Així es desprèn del II Rànquing de Màsters en Ciberseguretat elaborat per Escudo Digital, que ha analitzat més de 70 programes impartits per universitats públiques, privades i escoles de negocis mitjançant 26 indicadors objectius relacionats amb la qualitat acadèmica, l’ocupabilitat, la innovació docent, l’experiència pràctica, el professorat, la reputació institucional i la relació qualitat-preu.
L’informe situa la ciberseguretat com un dels àmbits professionals amb més projecció de creixement a Espanya. Segons les dades recollides a l’estudi, l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) xifra en unes 1.800 les empreses que operen en aquest sector al país, mentre que la consultora McKinsey preveu que el mercat de proveïdors independents de ciberseguretat creixi un 12,4% anual entre el 2024 i el 2027.
Els responsables del rànquing destaquen que l’oferta de postgraus s’ha diversificat notablement en els darrers anys, amb programes presencials, en línia i híbrids, així com especialitzacions en àmbits com la ciberintel·ligència, la ciberdelinqüència, la ciberseguretat ofensiva i defensiva o la gestió estratègica de la seguretat digital.
Després dels tres primers classificats, completen el top 10 el Màster Universitari en Ciberseguretat de la Universitat Alfonso X el Savi (UAX), el Màster en Ciberseguretat Defensiva i Ofensiva de la Universitat Complutense de Madrid i NTIC Master, el Màster de Formació Permanent en Ciberseguretat de La Salle-URL, el Màster Oficial Universitari en Ciberseguretat d’Euroinnova Internacional Online Education, el Màster de Formació Permanent en Ciberseguretat de Mondragon Unibertsitatea, el Màster en Ciberseguretat d’OBS Business School i el Màster en Ciberseguretat d’IMF Business School.
Per elaborar el rànquing s’han valorat factors com l’experiència acumulada de cada programa, la demanda de places, la qualitat del professorat, l’existència de convenis amb empreses, l’accés a certificacions oficials, la disponibilitat de laboratoris especialitzats, les taxes d’ocupabilitat i satisfacció dels alumnes, així com la projecció internacional dels centres.
La publicació conclou que la ciberseguretat es consolida com un dels sectors amb més potencial per generar ocupació qualificada i valor afegit en l’economia espanyola, reforçant el paper de les universitats i escoles de negocis com a principals proveïdores del talent digital que demanda el mercat.