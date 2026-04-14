La Unitat de Trastorns del Moviment de l’Hospital Universitari Rei Joan Carles ha atès ja a més de 200 pacients “amb resultats excel·lents” en la seva consulta conjunta de Neurologia i Neurofisiologia, una “fórmula única i de les poques existents a Espanya” que, segons el parer del doctor Carlos Ordás Bandera, coordinador de la citada unitat, és el que realment fa diferencial a l’hospital mostoleño en l’abordatge d’aquesta mena de trastorns.
En aquest espai, neuròlegs i neurofisiólogos avaluen simultàniament al pacient amb l’ajuda de registres neurofisiològics en temps real. “Gràcies a aquesta integració”, continua l’especialista, “el pacient es va de la consulta amb un diagnòstic molt precís i un pla terapèutic adaptat, demostrant que és possible diferenciar amb precisió diagnòstica entre un tremolor essencial i un funcional en una sola visita, evitant esperes i desplaçaments innecessaris, i elevant l’eficiència del sistema d’una manera valuosa”.
És una de les característiques que ha consolidat l’experiència de la Unitat de Trastorns del Moviment del Rei Joan Carles com a infraestructura d’avantguarda i autònoma, aconseguint la capacitat d’oferir la totalitat dels tractaments disponibles per a la malaltia de Parkinson i altres trastorns del moviment, la qual cosa l’ha situat al mateix nivell que els grans referents nacionals, segons va informar el centre.
“Aquesta capacitat operativa suposa una fita per als pacients, que ja no han de desplaçar-se a altres zones o complexos hospitalaris de Madrid, per a sotmetre’s a procediments d’alta complexitat com a cirurgies d’estimulació cerebral profunda”, assegura el neuròleg, que considera que “comptar amb tots els tractaments al seu hospital de referència, on existeix una col·laboració interdisciplinària estreta entre Neurocirurgia, Anestèsia, Neurofisiologia i Neurologia, permet l’abordatge immediat davant qualsevol complicació, la qual cosa redunda en una millora de la seva qualitat de vida”.
COORDINACIÓ
Assenyala que aquest posicionament “en la primera línia assistencial nacional” es fonamenta en el binomi de la citada coordinació entre serveis altament especialitzats i la tecnologia d’alta complexitat. A nivell terapèutic, el centre destaca per la disponibilitat des de fa cinc anys de l’estimulació cerebral profunda -implantació d’elèctrodes en el cervell que, connectats a una bateria, milloren el control dels símptomes incapacitants de diverses malalties mitjançant l’estimulació elèctrica de grups de neurones situats en regions cerebrals específiques que coordinen diferents funcions del cos- a la qual la passada tardor va afegir l’estimulació cerebral adaptativa, la tècnica més avançada en l’actualitat, en la qual, mitjançant elèctrodes intel·ligents i un sistema d’Intel·ligència Artificial, el dispositiu detecta l’activitat elèctrica del cervell en temps real i ajusta automàticament la intensitat de l’estimulació segons les necessitats de cada pacient a cada moment.
Aquest nivell de precisió quirúrgica es complementa, a més, amb l’ús de l’ultrasò focal d’alta intensitat (HIFU), que consisteix en l’emissió de feixos d’ultrasons focalitzats que provoquen en la diana d’interès una elevació progressiva i controlada de la temperatura fins a generar la lesió desitjada mitjançant un procés de necrosi coagulativa del teixit cerebral per a aconseguir el control de símptomes d’alguns trastorns del moviment. Aquesta tècnica, indicada i assistida per l’equip del Rei Joan Carles, reforça el lideratge del centro en tractaments no invasius.
Per a posar en valor aquest model assistencial, basat en la col·laboració multidisciplinària, l’Hospital Universitari Rei Joan Carles ha impartit recentment el ‘Curs de Neurofisiologia en Trastorns del Moviment’, que va comptar amb experts de trajectòria internacional i tallers pràctics amb pacients reals, i va permetre als assistents valorar de prop com realitzar i interpretar registres neurofisiològics d’alta precisió de forma integrada.
“Aquesta tècnica es realitza de forma tan íntima entre Neurologia i Neurofisiologia en molt pocs llocs d’Espanya”, assenyala el doctor Ordás, destacant que aquest lideratge formatiu es consolida a més amb un programa ‘fellow’ de formació de dos anys per a neuròlegs interessats a especialitzar-se íntegrament en aquest model d’èxit.