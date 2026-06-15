La Universitat Alfonso X el Savi (UAX) ha celebrat la graduació de la promoció 2026 amb prop de 9.500 estudiants de les àrees de Salut, Business & Tech, Esport, Enginyeria, Educació i Música. Els nous titulats passen a formar part d’una comunitat de més de 65.000 antics alumnes després d’un curs marcat per la innovació educativa, la col·laboració amb empreses, l’impuls de la investigació i l’expansió de la universitat dins i fora de la Comunitat de Madrid.
Els graduats han comptat amb el suport d’Antonio Garamendi, president de la CEOE; Matías Rodríguez Inciarte, president de Santander Universidades i vicepresident d’Universia; i Antonio de Lacy, reconegut especialista internacional en cirurgia general i de l’aparell digestiu, que han exercit de padrins de la promoció 2026.
Durant els seus discursos, tots tres van posar en valor les soft skills. “Cal impulsar no només el coneixement teòric i tradicional, sinó també la capacitat d’adaptar-se a un món en constant transformació”, va assenyalar Rodríguez Inciarte. Una idea compartida per Garamendi, que va destacar que “les tecnologies evolucionen, els sectors canvien, les professions es redefineixen i la IA ja està modificant la nostra manera de treballar, comunicar-nos i prendre decisions, però és precisament aquí on el criteri propi es converteix en un valor afegit”. Per la seva banda, De Lacy va reivindicar el seu àmbit professional afirmant que, després de l’educació, “el més important són les ciències de la salut”.
El president de la UAX, Jesús Núñez, va afirmar que “sou el millor reflex del nostre propòsit, que no és cap altre que formar amb excel·lència acadèmica, compromís i innovació perquè tots els nostres alumnes puguin assolir les seves metes”.
Una formació adaptada als nous reptes
Durant el curs 2025-2026, la UAX ha continuat reforçant el seu model educatiu amb l’objectiu de formar professionals preparats per a un entorn cada vegada més tecnològic, interdisciplinari i canviant.
En l’àmbit sanitari, la universitat ha consolidat la seva aposta per un model de salut més preventiu, sostenible i personalitzat. Després d’haver estat pionera en la incorporació de la formació en Salut Digital al grau de Medicina, ha estès aquests continguts a la resta de titulacions de l’àrea i ha incorporat l’assignatura de Salut Sostenible. Aquesta evolució pretén preparar els futurs professionals per a un sistema sanitari en què la tecnologia, les dades i la innovació tindran un paper determinant.
Paral·lelament, la universitat ha continuat impulsant perfils híbrids capaços de combinar visió empresarial i domini tecnològic, una demanda creixent en un mercat laboral on la transformació digital impacta tots els sectors.
De cara al curs vinent, la UAX ampliarà l’oferta acadèmica amb programes bilingües, íntegrament en anglès o en francès, i noves titulacions adaptades a les necessitats emergents del mercat laboral.
Entre les novetats destaquen el Bachelor Degree in Sports Management, l’MBA in Sports Management i el Màster en Psicologia de l’Esport, tots dos en línia. En l’àmbit de la salut s’incorporaran programes com el Màster Universitari en Salut Pública i One Health, el Màster en Medicina Estètica i l’MBA en Direcció, Gestió Estratègica i Innovació d’Oficines de Farmàcia. A Business & Tech, l’oferta es reforçarà amb el Màster Universitari en Bessons Digitals i IA per a la Indústria, el Màster Universitari en Mercats Energètics i Sostenibilitat i el Màster Universitari en Innovació i Emprenedoria.
Aposta per l’aprenentatge pràctic
L’actualització constant d’entorns i instal·lacions ha estat un altre dels pilars del curs. En l’àrea de Salut, la universitat ha ampliat la seva Ciutat Sanitària amb la inauguració de la Clínica de Psicologia UAX, situada al districte madrileny de San Blas-Canillejas, un espai que integra formació universitària, atenció especialitzada i impacte social.
A més, l’Hospital Clínic Veterinari de la UAX celebra enguany el seu vintè aniversari consolidat com un dels centres europeus de referència en atenció veterinària i formació pràctica, amb més de 15.000 procediments anuals i tecnologia aplicada a totes les especialitats.
La connexió amb el món professional també s’ha reforçat mitjançant aliances estratègiques amb empreses i institucions líders. Entre aquestes, destaquen els acords amb Cremades & Calvo-Sotelo en l’àmbit jurídic i les iniciatives vinculades a la ciberseguretat i la transformació digital desenvolupades amb companyies com Microsoft, Telefónica, IBM, Accenture o BBVA.
La universitat també ha impulsat la cocreació de programes formatius, com el dedicat a la IA agentiva desenvolupat conjuntament amb NTT Data.
En els sectors creatius i de l’entreteniment, la UAX ha promogut nous programes amb Live Nation Espanya centrats en la cultura, la música, els continguts audiovisuals i la intel·ligència artificial aplicada, com l’MBA Music Business o el Màster Universitari en Gestió de la Cultura, l’Esport, els Mitjans i l’Entreteniment, impartit al campus UAX Mare Nostrum de Màlaga.
Mentrestant, la Facultat de Música ha reforçat el seu posicionament com a referent del jazz amb un cicle exclusiu de classes magistrals protagonitzades per figures internacionals com Chucho Valdés i Joe Sanders.
Investigació i compromís social
La investigació ha estat un altre dels eixos destacats del curs. Ho demostren iniciatives com el conveni signat entre la UAX i el Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars Carlos III (CNIC), orientat al desenvolupament de projectes d’investigació avançada, la formació de nous investigadors i la promoció de l’excel·lència científica en ciències de la salut i biomedicina.
A més, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, la universitat va reunir cinc de les seves investigadores pioneres per visibilitzar el talent femení en els àmbits científic i tecnològic i fomentar noves vocacions STEM.
Les publicacions científiques també han experimentat un fort creixement, amb un increment del 67,4% durant el 2025. Paral·lelament, la universitat ha posat en marxa dos nous laboratoris dedicats a la investigació: el Laboratori de Materials i el Laboratori de Física Aplicada.
El compromís social també ha format part de l’activitat universitària a través de l’Oficina de Voluntariat i Cooperació al Desenvolupament, amb iniciatives solidàries, programes de cooperació i accions vinculades al benestar i la salut de la comunitat.
Un cop finalitzats els actes de graduació, la UAX ja prepara el curs 2026-2027, que representarà una nova fita en una trajectòria de més de trenta anys. Després de l’obertura del campus UAX Mare Nostrum a Màlaga el setembre de 2025, el pròxim curs començarà amb la inauguració del Centre Universitari Alfonso X el Savi Astúries, ubicat a l’històric edifici Calatrava d’Oviedo i especialitzat en formació sanitària.