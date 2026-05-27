La nutrició parenteral avança cap a tractaments més personalitzats i assegurances

La nutrició parenteral s’ha consolidat com un important repte clínic i operatiu per als hospitals davant l’augment de pacients amb necessitats nutricionals complexes i la creixent exigència de tractaments cada vegada més personalitzats i assegurances.
Així ho van posar de manifest diversos experts durant la ‘Jornada sobre l’elaboració de la Nutrició Parenteral’, organitzada per B. Braun en el marc del 41è Congrés de la Societat Espanyola de Nutrició Clínica i Metabolisme, celebrat a Pamplona.
A Espanya, un de cada quatre pacients hospitalitzats necessita nutrició artificial. En els casos en els quals l’alimentació oral o enteral (per sonda) no és possible, la nutrició parenteral permet administrar directament en el torrent sanguini els nutrients que requereix cada pacient.
En aquest context, la companyia de tecnologia mèdica B. Braun va presentar el seu servei CAPS (Central Admixtures Pharmacy Services), integrat per dos centres a Espanya especialitzats en l’elaboració de fórmules magistrals i nutrició parenteral individualitzada. Aquestes unitats preparen dietes a mesura en cabines de flux laminar i les lliuren en 24 hores a farmàcies hospitalàries i pacients domiciliaris.
En l’actualitat, els centres CAPS de B. Braun elaboren diàriament la nutrició que necessiten més de 1.200 pacients europeus que estan fent una vida normal malgrat alimentar-se només amb nutrició parenteral.
En la nutrició parenteral, cada dieta pot contenir més de 50 ingredients i les emulsions lipídiques d’última generació aporten propietats antiinflamatòries, inmunomoduladoras i antioxidants, mentre que les vitamines intravenoses permeten cobrir dèficits ràpidament quan la via oral o enteral no és viable.
En aquest sentit, B. Braun va presentar en el congrés el sistema APEX, una solució tecnològica que automatitza l’elaboració de nutrició parenteral en hospitals i permet dosar macro i micronutrients amb major precisió, reduir la intervenció manual i reforçar la traçabilitat del procés.