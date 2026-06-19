La qualitat del descans depèn de factors àmpliament coneguts com la durada del son, la temperatura del dormitori o l’ús de pantalles abans d’anar a dormir. Tanmateix, cada vegada més investigacions assenyalen que un altre element aparentment secundari té un paper clau en la recuperació física i mental: la llum a la qual s’exposa l’organisme durant la nit.
L’exposició a fonts de llum artificial durant les hores de son pot alterar els ritmes circadians, el rellotge biològic que regula funcions essencials com la producció de melatonina, la temperatura corporal o els nivells d’energia. Quan aquests ritmes es desajusten, el descans perd profunditat i l’organisme té més dificultats per completar els processos de reparació cel·lular que tenen lloc durant la nit.
Segons un informe del Ministeri de Sanitat, els trastorns del son són els més freqüents i afecten un 5,4% de la població espanyola, una incidència que augmenta amb l’edat. Per aquest motiu, cada vegada es recomana més incrementar l’exposició a la llum natural durant el dia i reduir al màxim la il·luminació artificial durant la nit. L’objectiu és reforçar els senyals que permeten a l’organisme distingir clarament entre les hores d’activitat i les de descans.
Paral·lelament, han sorgit tecnologies orientades a optimitzar l’entorn nocturn. Biow és una tecnologia espanyola centrada en la millora de l’exposoma personal durant les hores de son. El seu funcionament es basa en la creació d’un entorn respirable optimitzat al voltant de la zona de descans, amb l’objectiu d’afavorir la respiració nasal, millorar la qualitat del son i potenciar els processos naturals de recuperació cel·lular que tenen lloc durant la nit.
A més, el sistema incorpora diferents hàbitats lumínics inspirats en entorns naturals, dissenyats per crear atmosferes associades a sensacions que l’organisme reconeix de manera intuïtiva. La llum s’integra com un element ambiental que acompanya els moments de descans i benestar. Entre les opcions disponibles, la llum verda afavoreix una sensació de calma i equilibri, contribuint a generar un entorn propici per a la relaxació i el descans profund, mentre que la llum vermella no interfereix en la producció natural de melatonina, l’hormona del son, fet que ajuda a conciliar el descans i a millorar-ne la qualitat. A més, s’associa a beneficis estètics relacionats amb l’aspecte de la pell, aportant una imatge més lluminosa, ferma i revitalitzada.
La creixent atenció sobre factors ambientals com la llum, la qualitat de l’aire o l’entorn de descans reflecteix un canvi de paradigma en salut preventiva: cada vegada es presta més atenció als elements quotidians que influeixen en com descansa l’organisme i, en conseqüència, en els nivells d’energia, rendiment i benestar de l’endemà.
En aquest context, optimitzar el dormitori ja no es percep únicament com una qüestió de confort, sinó com una eina per millorar la recuperació fisiològica i la salut a llarg termini.