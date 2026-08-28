La indústria tecnològica europea reclama una major col·laboració entre empreses, administracions, inversors i centres de recerca per accelerar el desplegament de la intel·ligència artificial i traslladar aquesta tecnologia de la recerca i els projectes pilot cap a aplicacions industrials a gran escala.
Durant els darrers mesos, diverses veus del sector tecnològic i empresarial han defensat la necessitat de reforçar la col·laboració publicoprivada per mobilitzar inversió, desenvolupar infraestructures i facilitar que les solucions europees d’intel·ligència artificial arribin al mercat i assoleixin una dimensió suficient.
DigitalEurope, que agrupa grans companyies i associacions representatives de 56.000 empreses, ha apostat per una «associació ambiciosa entre actors públics i privats» per recuperar la competitivitat i reforçar la seguretat tecnològica d’Europa. Els seus signants asseguren estar preparats per invertir, innovar i col·laborar en projectes digitals, però reclamen inversions coordinades, contractació pública i condicions que permetin desenvolupar i escalar tecnologia al continent.
El president de Telefónica, Marc Murtra, ja va reclamar al juny «acció publicoprivada» per fer realitat una intel·ligència artificial europea, durant la seva intervenció en la Reunió del Cercle d’Economia. Murtra va defensar que Europa necessita assolir una major dimensió i reforçar capacitats crítiques com l’energia i les infraestructures digitals per poder desenvolupar els seus propis models i aplicacions d’IA.
El directiu va sostenir, a més, que l’autonomia estratègica no implica aïllament, sinó disposar de capacitat per desenvolupar i controlar tecnologies crítiques. En aquest sentit, va reclamar una col·laboració més estreta entre empreses, administracions i institucions europees per accelerar la innovació i afavorir projectes tecnològics d’abast continental.
Dell Technologies també ha defensat que les aliances publicoprivades i les solucions obertes són necessàries per escalar la IA a Europa. La companyia assenyala que l’ambició europea depèn d’una base digital robusta, formada per capacitat de computació, emmagatzematge, connectivitat i infraestructures de dades, i sosté que la col·laboració és essencial per combinar innovació, sobirania i capacitat d’elecció.
La Comissió Europea ha situat aquest model de cooperació al centre d’InvestAI, la iniciativa amb què busca mobilitzar 200.000 milions d’euros per a la intel·ligència artificial, inclosos 20.000 milions destinats a gigafactories. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va descriure el projecte com una associació publicoprivada similar a «un CERN per a la IA», destinada a permetre que científics i empreses europees, i no només els principals actors tecnològics, puguin accedir a capacitat avançada de computació.
Les gigafactories combinaran finançament públic i privat i s’orientaran al desenvolupament d’una IA fiable per a aplicacions industrials i de missió crítica. La Comissió i el Banc Europeu d’Inversions també han acordat col·laborar per convertir les propostes dels consorcis en projectes finançables i facilitar-ne el possible cofinançament.
La cooperació també s’articula mitjançant l’Apply AI Alliance, un fòrum impulsat per la Comissió que reuneix proveïdors d’IA, companyies industrials, universitats, centres de recerca i administracions. El seu objectiu és identificar casos d’ús, barreres i mesures que accelerin l’adopció d’aquesta tecnologia en sectors com la manufactura, l’energia, la salut, la mobilitat, l’agroalimentació i les comunicacions.