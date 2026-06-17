L’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz ha posat en marxa el seu Centre de Formació de Professions Sanitàries amb l’objectiu de formar professionals qualificats, implicats i amb inquietuds docents i investigadores, a través d’un model educatiu basat en la qualitat, la innovació i les darreres tecnologies.
“El nostre nou centre de formació professional ofereix una docència enfocada a la pràctica i a l’activitat assistencial diària; una metodologia que permet adaptar-se a la necessitat actual de formar professionals qualificats, amb criteri i capaços de prendre decisions des del coneixement”, van afirmar la directora i la cap d’estudis del centre, Silvia Gómez García i Noemí Hortigüela Sanz, respectivament, totes dues amb una àmplia experiència al Servei de Radiologia i Medicina Nuclear de l’hospital madrileny.
Per aconseguir-ho, expliquen, “oferim una formació de qualitat i innovadora, orientada a la millora contínua; potenciant la transformació social, la solidaritat i la sostenibilitat econòmica, social i ambiental; el treball col·laboratiu i en equip, amb el suport mutu com a pilars de l’aprenentatge; i el desenvolupament de capacitats, valors i habilitats, com la col·laboració i l’esperit crític, que enriqueixen la trajectòria acadèmica, professional i personal de l’alumne”.
A més, el Centre de Formació de Professions Sanitàries fomenta la participació activa i responsable dels estudiants en el seu propi procés d’aprenentatge i creixement, i promou bones pràctiques, amb l’aspiració d’esdevenir un centre de referència a la Comunitat de Madrid, reconegut per la seva millora contínua i per una activitat docent coordinada, transparent, compromesa, competitiva i sostenible.
Formació i pràctiques
La formació es desenvolupa en dos escenaris complementaris que comparteixen els tres pilars del Campus Fundació Jiménez Díaz —assistència, docència i investigació— i que permeten oferir una formació d’excel·lència amb les tecnologies més avançades: el mateix hospital, que posa a disposició del projecte la seva experiència assistencial i docent i tots els seus recursos; i el Campus Pintor Rosales (situat molt a prop de l’hospital, al carrer Lisboa, 3), que destaca per l’amplitud de les seves instal·lacions i pel seu Centre de Simulació Clínica.
Concretament, la part teoricopràctica es desenvolupa al Campus Pintor Rosales, amb professors experts, en actiu i amb una àmplia experiència en diferents àmbits, com radiòlegs especialistes, tècnics d’Imatge per al Diagnòstic, físics i infermeres, entre d’altres. Aquesta diversitat permet oferir als estudiants diferents perspectives i àrees de coneixement que enriqueixen el seu aprenentatge i garanteixen una formació actualitzada i útil per al seu futur professional.
Pel que fa a la formació pràctica, aquesta es duu a terme a les instal·lacions de la Fundació Jiménez Díaz i als centres d’especialitats adscrits a l’hospital, Quintana i Pontones. Tots aquests espais estan equipats amb tecnologia d’última generació i una gran varietat de sistemes operatius perquè els estudiants adquireixin coneixements en diferents programaris.
Durant el període de pràctiques, els alumnes aprenen tot tipus de tècniques i treballen amb equips de radiologia convencional i especial, quiròfan i radiologia intervencionista, TAC, ressonància magnètica, medicina nuclear i protecció radiològica, entre d’altres. També tenen contacte amb tota mena de pacients, tant ambulants com hospitalitzats.
“La proximitat amb l’activitat assistencial permet a l’alumne adquirir competències i experimentar de manera molt propera el que serà la seva vida professional en el futur”, explica l’equip directiu, que assegura que “la formació pràctica és una prioritat al llarg de tot el procés formatiu, fomentant l’autonomia i la seguretat dels estudiants, acompanyant-los durant tot el seu recorregut i adaptant les metodologies a les seves necessitats”.
Gómez i Hortigüela insisteixen que l’objectiu “no és només formar a nivell tècnic; també busquem contribuir a la societat amb professionals implicats i empàtics que situïn el pacient al centre de la seva activitat”.
Cicle formatiu
Com a primer programa ofert pel Centre de Formació de Professions Sanitàries, ja està obert —fins al pròxim 6 de juliol— el període de sol·licitud d’accés al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.
Aquest cicle està orientat a la formació de professionals tècnics en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, proporcionant els coneixements i habilitats necessaris per respondre al compromís social de prevenció i millora de la salut de la població. També capacita els estudiants per gestionar recursos tecnològics, científics i humans amb l’objectiu d’obtenir registres gràfics de qualitat del cos humà amb finalitats preventives, diagnòstiques i terapèutiques.
Així mateix, els alumnes aprendran a assistir els pacients durant la seva estada, aplicar protocols de radioprotecció i garantia de qualitat i seguir els procediments establerts als seus futurs centres de treball.
“Aquests estudis volen formar professionals amb una visió holística del pacient, coneixements sòlids en anatomia i tècniques de diagnòstic i tractament, i inquietuds docents i investigadores; promovent la salut, la prevenció mitjançant el diagnòstic precoç i el tractament quan sigui necessari; acompanyant el pacient amb informació veraç; seguint el principi de la menor radiació possible (ALARA); fomentant el treball en equip; i adaptant-se en tot moment a una societat multicultural i canviant”, expliquen les responsables del centre.
El Cicle Formatiu de Grau Superior d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, primer dels diversos programes que completaran l’oferta docent del Centre de Formació de Professions Sanitàries, tindrà una durada de 2.000 hores distribuïdes en prop d’una vintena de mòduls.