UAX Música, àrea formada pel Centre d’Alt Rendiment Musical i la Facultat de Música i Arts Escèniques de la Universitat Alfons X el Savi (UAX), s’uneix a la celebració del Dia Mundial del Piano, que tindrà lloc diumenge que ve, 29 de març, de la mà d’alguns dels seus docents, que formen part de l’elit mundial de pianistes. Un claustre d’excel·lència que s’encarrega de formar en aquesta facultat, l’única a Espanya, al futur de la interpretació i de l’art musical del nostre país a través de la metodologia pròpia de UAX, que combina teoria i pràctica, i que prepara als estudiants per a afrontar la seva integració natural en la indústria, impulsant d’aquesta manera la seva ocupabilitat.
A més, en el marc d’aquesta celebració, la Facultat de Música i Arts Escèniques UAX ha posat en marxa la OpenWeek, una cita que està tenint lloc del 23 al 27 de març amb activitats com una OpenClass amb Iván Cítera, centrada en la interpretació pianística en totes les seves dimensions (tècnica, musical i artística). En la seva programació també també compta amb conferències com la de la Dra. Marisa Santisteban Fuentes sobre l’Escola Napolitana o amb actuacions com la del jove pianista Alejandro Pérez, alumne de Cítera en el programa d’Alta Especialització del Centre d’Alt Rendiment Musical de UAX.
La Facultat de Música i Arts Escèniques de UAX compta amb un professorat de reconegut prestigi que desenvolupa una doble vessant professional i docent. Entre ells destaca Iván Martín, pianista de trajectòria internacional, que col·labora amb les principals orquestres espanyoles i internacionals com la London Philharmonic o la Wiener Kammerorchester. A més, ha actuat en sales de referència com el Carnegie Hall i ha participat en festivals com La Roque d’Anthéron.
Per part seva, Iván Cítera, docent de Piano i Música de Cambra, va començar la seva trajectòria als nou anys interpretant el Concert en La Major K.488 de Mozart. El seu talent li ha portat a actuar en grans escenaris com el Teatre Colón. Reconegut amb premis internacionals com el Premi Konex, Cítera ha treballat amb mestres com Poldi Mildner, Antonio De Raco, Andrzej Jasinski i Sergiu Celibidache, consolidant així una carrera d’excel·lència.
Un altre dels grans noms del claustre és Giuseppe Devastato, pianista i compositor napolità, que ha actuat en auditoris de referència mundial com el Auditorium Parc della Musica de Roma o el Tòquio National Auditorium. El seu estil, amb un so inspirat en el bel canto italino, li ha portat a guanyar nombrosos premis com el International Prize Cartagine i diverses medalles en els Global Music Awards.
Pepe Rivero, pianista i compositor, forma part de la “Nova Generació” de músics cubans en l’escena del Jazz internacional, i compagina la seva labor docent amb la direcció musical del Latin Jazz Festival a Espanya. Al llarg de la seva carrera ha col·laborat amb artistes de la talla de Paquito D’Rivera o Celia Cruz i ha estat nominat als Latin Grammy.
Completa aquest elenc de professors Cristina Cavalli, pianista italiana amb una sòlida trajectòria internacional i un repertori que abasta des del Barroc fins a la música contemporània. El seu treball discogràfic Ritratti ha estat reconegut en els Global Music Awards. A més, ha actuat en sales com Shanghái Symphony Hall i la Sala Verdi de Milà, així com altres escenaris d’Europa, Àsia i Amèrica.
UAX va indicar que la doble labor d’aquests mestres del piano, que compaginen la docència i la faceta professional, permet que els joves artistes i estudiants de la Facultat de Música i Arts Escèniques de UAX coneguin de primera mà les habilitats i escenaris als quals hauran d’enfrontar-se quan accedeixin al mercat laboral. “Aquesta connexió directa converteix a UAX en la pedrera d’una nova generació de talents que lideraran la indústria musical en els pròxims anys”, va assenyalar.