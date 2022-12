La CNMV conclou que no va haver-hi acció concertada per al control d’Indra

La Comissió Nacional de Mercat de Valors (CNMV) ha conclòs la seva recerca sobre el canvi en la cúpula de Indra que no es va produir una acció concertada per a aconseguir el control de la gestió de la companyia per part dels accionistes SEPI, SAPA i Amber, que van promoure el cessament de diversos consellers. Segons les conclusions d’aquesta recerca que ha publicat la CNMV, “ha quedat acreditat que aquests accionistes van cooperar per a dur a terme els cessaments amb una participació activa del president d’Indra, amb qui diversos dels consellers cessats mantenien des del seu nomenament discrepàncies persistents en matèria de governança”.

No obstant això, l’organisme supervisor creu que “fins i tot existint aquesta cooperació, en aquest moment no existeixen suficients indicis que permetin considerar aquest acord com una acció concertada per al control de la gestió de Indra”.

La CNMV ha valorat l’“absència d’una controvèrsia o bloqueig” en matèria d’estratègia o de gestió de la companyia en el si del Consell de Indra prèvia als cessaments, “que hagués justificat, d’existir, un gir en la gestió o l’estratègia de la companyia que els accionistes que els van acordar volguessin impulsar”.

També concedeix importància al fet que la companyia hagi conclòs a la fi del mes d’octubre un procés de designació de nous consellers independents, “que, per les dades que es tenen en aquest moment, suposa que el pes en el consell i els perfils i característiques d’aquests consellers independents no ha variat substancialment, més enllà de la renovació de les persones concretes que ocupen aquests càrrecs”.

A més, la CNMV no ha trobat evidències que s’hagi produït una “bolcada” en les majories del Consell, ni s’han modificat les facultats del president no executiu que en el seu moment va proposar SEPI (de fet, aquestes s’han reduït en eliminar el seu vot de qualitat en el Consell).

Tampoc s’ha produït una modificació substancial (sí parcial, però prèvia a la junta de juny) dels equips directius, ni s’han aprovat canvis estratègics o de gestió que haguessin pogut estar bloquejats pels consellers cessants.

“Sí que és evident el renovat èmfasi en la línia de negoci de defensa (en la qual coincideixen clarament els tres accionistes que van acordar els cessaments), però la composició de l’anterior consell no semblava ser un factor de bloqueig en aquest sentit, sinó només en qüestions de governança corporativa, i especialment sobre les funcions del president, la qual cosa apareix com un tema central des del seu nomenament fins al mateix dia de la junta de juny”, afegeix la resolució.

Per a la CNMV, la seva fiscalització tampoc li permet concloure que algun dels tres accionistes que van promoure els canvis en la cúpula hagi aconseguit una nova participació rellevant de control a través de la designació de consellers en Indra quant a la regulació d’opes.

Pel que fa a la possible vulneració de les normes de govern corporatiu contingudes en la Llei de societats de capital (LSC) o la inobservança de les recomanacions del CBG, la comissió tampoc ha identificat preceptes concrets que s’hagin contravingut.

No obstant això, la CNMV subratlla que el cessament en junta d’un número tan elevat de consellers independents, a proposta d’accionistes sense cap presència en el consell, amb el coneixement del president i sense inclusió en l’ordre del dia ni en els complements, “suposa un fet d’indubtable transcendència, perquè afecta la percepció sobre la qualitat i serietat de govern corporatiu d’una companyia cotitzada de primer nivell”.

“Encara que no contravingui la normativa vigent que regula les facultats de la junta d’accionistes sobre el cessament dels consellers, aquest episodi es troba totalment allunyat dels estàndards que s’esperen d’una societat cotitzada. Les desavinences sobre governança en els seus òrgans col·legiats han de procurar solucionar-se sense retallar la continuïtat dels consellers independents, la missió dels quals és vetllar pels interessos de tots els accionistes, especialment els minoritaris, com de fet exposa clarament la recomanació 21 del CBG (aplicable només a les propostes del Consell)”, afirma les conclusions de la recerca.

En aquest sentit, la CNMV anuncia que proposarà mesures legislatives i abordarà modificacions en les recomanacions de govern corporatiu “per a evitar que la repetició d’episodis similars pugui soscavar la solidesa del govern corporatiu de les cotitzades espanyoles”.